Уничтожение истребителя Су-25 в Донецкой области.

Российский истребитель Су-25. Фото иллюстративное: росСМИ

В Донецкой области украинские зенитчики сбили очередной российский истребитель Су-25. Вражеский самолет пытался наносить удары по позициям бойцов Сил обороны.

Об этом сообщили в ОСУО "Хортица", а также на странице 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко.

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"Сегодня, на Покровском направлении, украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, который в паре с другим Су-25 пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны", — говорится в сообщении.

Следует обратить внимание, что воины-зенитчики из 110 ОМБр имени Марка Безручко уничтожили в этом месяце уже второй штурмовик Су-25.

"Покровский треугольник для российской авиации", — пошутили военные.

Ранее мы сообщали, что украинский военный самолет впервые ударил по объекту на территории России. Речь идет о командном узле в районе Белгорода.

Также мы писали, что впервые был поражен самый современный истребитель РФ Су-57. Самолет находился на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области, в 589 километрах от фронтовой линии.