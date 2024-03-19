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На французькому телеканалі обговорили можливі місця розміщення військ НАТО в Україні

19 березня 2024 20:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На французькому телеканалі обговорили можливі місця розміщення військ НАТО в Україні
Ведучі телеканалу. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправлення до України військових НАТО. На французькому телебаченні обговорили можливі місця розташування.

Відповідна дискусія відбулася в ефірі телеканалу TFI INFO.

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Скриншот допису Новини.LIVE

Війська НАТО в Україні

Ведучі показали на карті два ймовірні сценарії розміщення військових НАТО: вздовж Дніпра та вздовж кордону з Білоруссю.

На думку співробітника міноборони Франції полковника Вінсента Арбаретьє, розміщення військ уздовж Дніпра показало б для Росії "червону лінію" — що їй не можна заходити на територію правобережної України.

У випадку розміщення військ вздовж кордону з Білоруссю — це б убезпечило Київ. 

Він припускає також змішаний варіант із розміщенням військових НАТО на обох напрямках. Для цього Франція передбачила
20 тис. людей, які будуть зібрані в мобільні бригади.

Реакція Росії 

Голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін зазначив, що Франція нібито вже готує військових для відправки в Україну. Він вважає, що спочатку їх чисельність становитиме 2000 бійців. 

"Вони стануть пріоритетною і легітимною ціллю для атак російських збройних сил. Це означає, що на нього чекає доля всіх французів, які коли-небудь приходили з шаблею на територію російського миру", — сказав він.

Раніше французьке видання El País писало, що в Україні вже перебувають спецпризначенці НАТО. Також деякі з цих неофіційних інформаторів є іноземними військовослужбовцями у відставці та добровільно вступили до лав ЗСУ.

Крім того, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що деякі країни НАТО вже направили військових до України. Втім, він не сказав, про які країни йдеться.

Франція
НАТО
війна в Україні
Росія
фронт

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