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На французском телеканале обсудили возможные места размещения войск НАТО в Украине

19 марта 2024 20:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На французском телеканале обсудили возможные места размещения войск НАТО в Украине
Ведущие телеканала. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. На французском телевидении обсудили возможные месторасположения.

Соответствующая дискуссия состоялась в эфире телеканала TFI INFO.

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Скриншот поста Новини.LIVE

Войска НАТО в Украине

Ведущие показали на карте два возможных сценария размещения военных НАТО: вдоль Днепра и вдоль границы с Беларусью.

По мнению сотрудника минобороны Франции полковника Винсента Арбаретье, размещение войск вдоль Днепра показало бы для России "красную линию" — что ей нельзя заходить на территорию правобережной Украины.

В случае размещения войск вдоль границы с Беларусью — это обезопасило бы Киев.

Он также предполагает смешанный вариант с размещением военных НАТО на обоих направлениях. Для этого Франция предусмотрела
20 тыс. человек, собранных в мобильные бригады.

Реакция России

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что Франция якобы уже готовит военных для отправки в Украину. Он считает, что первоначально их численность составит 2000 человек.

"Они станут приоритетной и легитимной целью для атак российских вооруженных сил. Это означает, что его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших с саблей на территорию российского мира", — сказал он.

Ранее французское издание El País писало, что в Украине уже находятся спецназовцы НАТО. Также некоторые из этих неофициальных информаторов являются иностранными военнослужащими в отставке и добровольно вступили в ряды ВСУ.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили военных в Украину. Впрочем, он не сказал, о каких странах идет речь.

Франция
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война в Украине
Россия
фронт

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