Російські ув'язнені жінки прибули на фронт

Жінки-ув'язнені в одній з російських виправних колоній. Фото: росЗМІ

На фронті з'явились російські штрафбати "Шторм-Z", які складаються з ув'язнених жінок. Декілька ворожих взводів вже приймали участь в штурмі позицій українських оборонців.

Про це заявив військовий оглядач Олександр Коваленко.

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Одразу кілька джерел підтвердили інформацію Коваленка, а один з українських бійців повідомив, що ув'язнені росіянки вже брали участь у штурмі позицій ЗСУ, але були знищені.

Скриншот з каналу "Говорять Снайпер"

"Загрозу не варто недооцінювати! Такі групи, у форматі ДРГ, можуть проникати в ближню тилову зону і видавати себе за місцевих. Вони можуть входити в довіру військових, зокрема, надаючи послуги сексуального характеру, дізнаватися про важливу інформацію про підрозділи, а також вночі просто вирізати військовослужбовців ЗСУ, які залишаються у них на ночівлю, чи запрошують їх до себе. Хворобу вилікувати можна, а ось горло не зашити", — пише Коваленко.

Скриншот допису Коваленка

Нагадаємо, раніше глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін оголосив, що з 30 тисяч іноземців з нещодавно отриманим російським паспортом, 10 тисяч поїхали на фронт.

Водночас на тимчасово окупованих територіях України загарбники планують із 1 листопада розсилати електронні повістки, але потенційні призовники їх не зможуть побачити через відсутність мобільного зв'язку.