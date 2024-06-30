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На фронті з'явилися російський підрозділ з жінок-ув'язнених — подробиці

30 червня 2024 14:21
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Ілля Рябінін
редактор
Російські ув'язнені жінки прибули на фронт
Жінки-ув'язнені в одній з російських виправних колоній. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На фронті з'явились російські штрафбати "Шторм-Z", які складаються з ув'язнених жінок. Декілька ворожих взводів вже приймали участь в штурмі позицій українських оборонців. 

Про це заявив військовий оглядач Олександр Коваленко.

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Одразу кілька джерел підтвердили інформацію Коваленка, а один з українських бійців повідомив, що ув'язнені росіянки вже брали участь у штурмі позицій ЗСУ, але були знищені.

російські жінки ув'язнені на війні
Скриншот з каналу "Говорять Снайпер"

"Загрозу не варто недооцінювати! Такі групи, у форматі ДРГ, можуть проникати в ближню тилову зону і видавати себе за місцевих. Вони можуть входити в довіру військових, зокрема, надаючи послуги сексуального характеру, дізнаватися про важливу інформацію про підрозділи, а також вночі просто вирізати військовослужбовців ЗСУ, які залишаються у них на ночівлю, чи запрошують їх до себе. Хворобу вилікувати можна, а ось горло не зашити", — пише Коваленко.

росіянки на війні
Скриншот допису Коваленка

Нагадаємо, раніше глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін оголосив, що з 30 тисяч іноземців з нещодавно отриманим російським паспортом, 10 тисяч поїхали на фронт. 

Водночас на тимчасово окупованих територіях України загарбники планують із 1 листопада розсилати електронні повістки, але потенційні призовники їх не зможуть побачити через відсутність мобільного зв'язку.

Україна
ув'язнені
військові дії
війна в Україні
Росія
штурмовий підрозділ

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