Российские заключенные женщины прибыли на фронт

На фронте появились российское подразделение из заключенных женщин — подробности
На фронте появились российские штрафбаты "Шторм-Z", состоящие из заключенных женщин . Несколько вражеских взводов уже участвовали в штурме позиций украинских защитников.
Об этом заявил военный обозреватель Александр Коваленко .
Россия ввела на войну женщин-заключенных
Сразу несколько источников подтвердили информацию Коваленко, а один из украинских бойцов сообщил, что заключенные россиянки уже участвовали в штурме позиций ВСУ, но были уничтожены.
"Угрозу не стоит недооценивать! Такие группы, в формате ДРГ, могут проникать в ближнюю тыловую зону и выдавать себя за местных. Они могут входить в доверие военных, в частности, предоставляя услуги сексуального характера, узнавать важную информацию о подразделениях, а также ночью просто вырезать военнослужащих ВСУ, которые остаются у них на ночлег, или приглашают их к себе Болезнь вылечить можно, а вот горло не зашить", - пишет Коваленко.
Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин объявил, что из 30 тысяч иностранцев с недавно полученным российским паспортом 10 тысяч уехали на фронт.
В то же время на временно оккупированных территориях Украины захватчики планируют с 1 ноября рассылать электронные повестки , но потенциальные призывники их не смогут увидеть из-за отсутствия мобильной связи.
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