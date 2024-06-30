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На фронте появились российское подразделение из заключенных женщин — подробности

30 июня 2024 14:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Российские заключенные женщины прибыли на фронт
Женщины заключенные в одной из российских исправительных колоний. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На фронте появились российские штрафбаты "Шторм-Z", состоящие из заключенных женщин . Несколько вражеских взводов уже участвовали в штурме позиций украинских защитников.

Об этом заявил военный обозреватель Александр Коваленко .

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Сразу несколько источников подтвердили информацию Коваленко, а один из украинских бойцов сообщил, что заключенные россиянки уже участвовали в штурме позиций ВСУ, но были уничтожены.

русские женщины заключены на войне
Скриншот по каналу "Говорят Снайпер"

"Угрозу не стоит недооценивать! Такие группы, в формате ДРГ, могут проникать в ближнюю тыловую зону и выдавать себя за местных. Они могут входить в доверие военных, в частности, предоставляя услуги сексуального характера, узнавать важную информацию о подразделениях, а также ночью просто вырезать военнослужащих ВСУ, которые остаются у них на ночлег, или приглашают их к себе Болезнь вылечить можно, а вот горло не зашить", - пишет Коваленко.

россиянки на войне
Скриншот сообщения Коваленко

Напомним, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин объявил, что из 30 тысяч иностранцев с недавно полученным российским паспортом 10 тысяч уехали на фронт.

В то же время на временно оккупированных территориях Украины захватчики планируют с 1 ноября рассылать электронные повестки , но потенциальные призывники их не смогут увидеть из-за отсутствия мобильной связи.

Украина
заключенные
военные действия
война в Украине
Россия
штурмовое подразделение

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