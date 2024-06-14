Під час обстрілу на Харківщині російський дрон пошкодив поліцейське авто та таравмував правоохоронців

На Харківщині ворожий дрон атакував патрульну машину поліцейських — є поранені
Ворожий дрон завдав удару по проїжджій частині у Куп'янському районі на Харківщині, де саме знаходився автомобіль патрульної поліції. Внаслідок вибуху постраждало двоє правоохоронців та випадкоовий перехожий.
Про це інформує пресслужба поліції Харківської області у п'ятницю, 14 червня.
Атака російського дрона по правоохоронцях
"13 червня близько 16:50 окупаційні війська рф, порушуючи закони та звичаї війни, здійснили обстріл міста Куп'янськ. Ворожий FPV-дрон влучив в проїжджу частину в той час, коли службовий автомобіль поліції рухався по дорозі", — заявили в пресслужбі відомства.
Травми отримали двоє поліцейських Куп’янського районного відділу поліції, які виконували службові обов’язки на території обслуговування. В момент обстрілу поліцейські знаходилися в автомобілі. З вибуховими травмами їх доставили до медзакладу.
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Пошкоджене авто правоохоронців. Фото: Поліція Харківської області
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Наслідки атаки російського дрона. Фото: Поліція Харківської області
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Наслідки удару дрона росіян. Фото: Поліція Харківської області
Поряд саме проходив 60-літній чоловік. Він отримав травми різного ступеня, наразі він знаходиться у лікарні у стані середньої важкості.
На місці події працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Поліцейські задокументували наслідки воєнного злочину.
Нагадаємо, ворог минулої доби в черговий раз завдав авіаударів по Харківській області. Постраждалих та жертв немає, але є руйнація цивільної інфраструктури та осель мирних мешканців.
У прифронтовому Харкові сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування черговий раз вилучили смертельно небезпечну плануючу авіаційну бомбу УМПБ Д-30СН.
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