Під час обстрілу на Харківщині російський дрон пошкодив поліцейське авто та таравмував правоохоронців

Пошкоджене авто поліції. Фото: Нацполіція Харківщини

Ворожий дрон завдав удару по проїжджій частині у Куп'янському районі на Харківщині, де саме знаходився автомобіль патрульної поліції. Внаслідок вибуху постраждало двоє правоохоронців та випадкоовий перехожий.

Про це інформує пресслужба поліції Харківської області у п'ятницю, 14 червня.

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"13 червня близько 16:50 окупаційні війська рф, порушуючи закони та звичаї війни, здійснили обстріл міста Куп'янськ. Ворожий FPV-дрон влучив в проїжджу частину в той час, коли службовий автомобіль поліції рухався по дорозі", — заявили в пресслужбі відомства.

Травми отримали двоє поліцейських Куп’янського районного відділу поліції, які виконували службові обов’язки на території обслуговування. В момент обстрілу поліцейські знаходилися в автомобілі. З вибуховими травмами їх доставили до медзакладу.

Пошкоджене авто правоохоронців. Фото: Поліція Харківської області

Наслідки атаки російського дрона. Фото: Поліція Харківської області

Наслідки удару дрона росіян. Фото: Поліція Харківської області 1 / 3

Поряд саме проходив 60-літній чоловік. Він отримав травми різного ступеня, наразі він знаходиться у лікарні у стані середньої важкості.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Поліцейські задокументували наслідки воєнного злочину.

Допис пресслужби Харківської поліції у Telegram

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