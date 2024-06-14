Во время обстрела на Харьковщине российский дрон повредил полицейский автомобиль и тормозил правоохранителей

Поврежденное авто полиции. Фото: Нацполиция Харьковщины

Вражеский дрон нанес удар по проезжей части в Купянском районе Харьковской области, где как раз находился автомобиль патрульной полиции. В результате взрыва пострадали двое правоохранителей и случайный прохожий.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области в пятницу, 14 июня.

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"13 июня около 16:50 оккупационные войска РФ, нарушая законы и обычаи войны, совершили обстрел города Купянск. Вражеский FPV-дрон попал в проезжую часть в то время, когда служебный автомобиль полиции двигался по дороге", — сообщила пресс-служба ведомства.

"Травмы получили полицейские Купянского районного отдела полиции, выполнявших служебные обязанности на территории обслуживания. В момент обстрела полицейские находились в автомобиле", — сообщила пресс-служба ведомства.

Поврежден автомобиль правоохранителей. Фото: Полиция Харьковской области

Последствия атаки русского дрона. Фото: Полиция Харьковской области

Последствия удара дрона россиян. Фото: Полиция Харьковской области 1/3 ​ 3

Рядом проходил 60-летний мужчина. Он получил травмы разной степени, он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники. Полицейские документировали последствия военного преступления.

Сообщение пресс-службы Харьковской полиции в Telegram

Напомним, враг за прошедшие сутки в очередной раз нанес авиаудары по Харьковской области. Пострадавших и жертв нет, но есть разрушения гражданской инфраструктуры и жилищ мирных жителей.

В прифронтовом Харькове саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования в очередной раз изъяли смертельно опасную планирующую авиационную бомбу УМПБ Д-30СН.