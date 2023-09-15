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На Херсонщині окупанти обстріляли церкву та житлові квартали: загинула дитина

15 вересня 2023 08:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Херсонщині окупанти обстріляли церкву та житлові квартали: загинула дитина
Наслідки російського авіаудару по Одрадокамʼянці 8 вересня 2023 року. Фото: Олександр Прокудін
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати Херсонську область. Внаслідок цього є постраждалі, одна дитина загинула. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"За минулу добу противник здійснив 91 обстріл, випустивши 349 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА, ПТРК, АГС та танків. По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів", — написав він.

Наслідки обстрілів

Росіяни вдарили по житлових кварталах населених пунктів регіону. Також окупанти влучили в адмінбудівлю та церкву у Бериславському районі.

Крім того, постраждав об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі та територія заводу у Херсоні.

"Через російську агресію загинула одна дитина, шестеро людей дістали поранення, одна з них — дитина", — додав Прокудін.  

Скриншот допису

Обов'язкова евакуація 

Раніше Олександр Прокудін заявив про рішення обов'язкової евакуації сімей із дітьми з населених пунктів області, які перебувають під постійним обстрілом ворога. Також він розповів про зміни в тривалості комендантської години та про підготовку до атак РФ в осінньо-зимовий період.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 14 вересня обстріляли Білозерську громаду, що на Херсонщині. Внаслідок цього загинув 6-річний хлопчик, ще четверо людей отримали поранення.

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