На Херсонщині окупанти обстріляли церкву та житлові квартали: загинула дитина
Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати Херсонську область. Внаслідок цього є постраждалі, одна дитина загинула.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
З чого гатив ворог
"За минулу добу противник здійснив 91 обстріл, випустивши 349 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА, ПТРК, АГС та танків. По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів", — написав він.
Наслідки обстрілів
Росіяни вдарили по житлових кварталах населених пунктів регіону. Також окупанти влучили в адмінбудівлю та церкву у Бериславському районі.
Крім того, постраждав об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі та територія заводу у Херсоні.
"Через російську агресію загинула одна дитина, шестеро людей дістали поранення, одна з них — дитина", — додав Прокудін.
Обов'язкова евакуація
Раніше Олександр Прокудін заявив про рішення обов'язкової евакуації сімей із дітьми з населених пунктів області, які перебувають під постійним обстрілом ворога. Також він розповів про зміни в тривалості комендантської години та про підготовку до атак РФ в осінньо-зимовий період.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 14 вересня обстріляли Білозерську громаду, що на Херсонщині. Внаслідок цього загинув 6-річний хлопчик, ще четверо людей отримали поранення.