В Херсонской области оккупанты обстреляли церковь и жилые кварталы: погиб ребенок
За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать Херсонскую область. В результате есть пострадавшие, один ребенок погиб.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Из чего бил враг
"За минувшие сутки противник совершил 91 обстрел, выпустив 349 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БпЛА, ПТРК, АГС и танков. По городу Херсон враг выпустил 20 снарядов", — написал он.
Последствия обстрелов
Россияне ударили по жилым кварталам населенных пунктов региона. Также оккупанты попали в админздание и церковь в Бериславском районе.
Кроме того, пострадал объект критической инфраструктуры в Херсонском районе и территория завода Херсона.
"Из-за российской агрессии погиб один ребенок, шесть человек получили ранения, один из них — ребенок", — добавил Прокудин.
Обязательная эвакуация
Ранее Александр Прокудин заявил о решении обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов области, находящихся под постоянным обстрелом врага. Также он рассказал об изменениях в продолжительности комендантского часа и подготовке к атакам РФ в осенне-зимний период.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 14 сентября обстреляли Белозерскую общину в Херсонской области. В результате погиб 6-летний мальчик, еще четыре человека получили ранения.