В Херсонской области оккупанты обстреляли церковь и жилые кварталы: погиб ребенок

Последствия российского авиаудара по Одрадокаменке 8 сентября 2023 года. Фото: Александр Прокудин

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать Херсонскую область. В результате есть пострадавшие, один ребенок погиб.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Из чего бил враг

"За минувшие сутки противник совершил 91 обстрел, выпустив 349 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БпЛА, ПТРК, АГС и танков. По городу Херсон враг выпустил 20 снарядов", — написал он.

Последствия обстрелов

Россияне ударили по жилым кварталам населенных пунктов региона. Также оккупанты попали в админздание и церковь в Бериславском районе.

Кроме того, пострадал объект критической инфраструктуры в Херсонском районе и территория завода Херсона.

"Из-за российской агрессии погиб один ребенок, шесть человек получили ранения, один из них — ребенок", — добавил Прокудин.

Скриншот сообщения

Обязательная эвакуация

Ранее Александр Прокудин заявил о решении обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов области, находящихся под постоянным обстрелом врага. Также он рассказал об изменениях в продолжительности комендантского часа и подготовке к атакам РФ в осенне-зимний период.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 14 сентября обстреляли Белозерскую общину в Херсонской области. В результате погиб 6-летний мальчик, еще четыре человека получили ранения.