П'ють брудну воду з річок — окупанти на Херсонщині хворіють на тиф та холеру

На Херсонщині окупанти повально хворіють на тиф та холеру — що відбувається
Серед військових окупаційної армії Росії в Україні лютують такі захворювання, як тиф та холера. Так, на Херсонщині зафіксовано смертельні випадки, а кількість хвороб зростає.
Про це пише BILD у суботу, 29 червня.
Хвороби серед окупантів в Україні
Експерт видання з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке з посиланням на повідомлення з лінії фронту заявив, що від черевного тифу і холери вже є смертельні випадки серед окупантів, а кількість захворювань зростає.
Це відбувається на тлі того, що одному російському солдату видають 18 літрів води на 14 днів у пластикових пляшках. Від командирів вимагають давати щонайменше 1,5 літрів на добу, однак у такому випадку вода закінчилася б через чотири дні.
Тому через спрагу солдати п'ють воду з річок і колодязів, фільтруючи її лише тканиною — це призводить до тифу і холери.
Ще один російський військкор розповів, що окупанти навіть здаються у полон через спрагу, деякі з них сиділи без їжі та води по три дні.
Натомість російська пропаганда поширює фейки про холеру на підконтрольній Україні частині області.
Однак головний лікар інфекційної лікарні Олена Тимошенко спростувала цю інформацію та наголосила, що холери на Херсонщині немає вже 20 років, а також не існує й передумов для спалаху інфекції.
Нагадаємо, голова штабного благодійного фонду 3-ї окремої штурмової бригади Олег Петренко заявив, що заяви про "снарядний голод" російських загарбників не відповідають дійсності.
Також видання Forbes писало, що під час бойових дій під Вовчанськом окупанти, ймовірно, втратили цілу повітряно-десантну бригаду.
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