П'ють брудну воду з річок — окупанти на Херсонщині хворіють на тиф та холеру

Окупанти на ТОТ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Серед військових окупаційної армії Росії в Україні лютують такі захворювання, як тиф та холера. Так, на Херсонщині зафіксовано смертельні випадки, а кількість хвороб зростає.

Про це пише BILD у суботу, 29 червня.

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Експерт видання з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке з посиланням на повідомлення з лінії фронту заявив, що від черевного тифу і холери вже є смертельні випадки серед окупантів, а кількість захворювань зростає.

Окупант набирає воду з калюжі. Фото: BILD

Це відбувається на тлі того, що одному російському солдату видають 18 літрів води на 14 днів у пластикових пляшках. Від командирів вимагають давати щонайменше 1,5 літрів на добу, однак у такому випадку вода закінчилася б через чотири дні.

Окупант наливає брудну воду. Фото: BILD

Окупант п'є брудну воду. Фото: BILD

Тому через спрагу солдати п'ють воду з річок і колодязів, фільтруючи її лише тканиною — це призводить до тифу і холери.

Ще один російський військкор розповів, що окупанти навіть здаються у полон через спрагу, деякі з них сиділи без їжі та води по три дні.

Скриншот з відео військкора. Фото: BILD

Натомість російська пропаганда поширює фейки про холеру на підконтрольній Україні частині області.

Однак головний лікар інфекційної лікарні Олена Тимошенко спростувала цю інформацію та наголосила, що холери на Херсонщині немає вже 20 років, а також не існує й передумов для спалаху інфекції.

Скриншот публікації BILD

Нагадаємо, голова штабного благодійного фонду 3-ї окремої штурмової бригади Олег Петренко заявив, що заяви про "снарядний голод" російських загарбників не відповідають дійсності.

Також видання Forbes писало, що під час бойових дій під Вовчанськом окупанти, ймовірно, втратили цілу повітряно-десантну бригаду.