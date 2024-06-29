Пьют грязную воду из рек — оккупанты на Херсонщине болеют тифом и холерой

Оккупанты на ТОТ. Иллюстративное фото: росСМИ

Среди военных оккупационной армии России в Украине свирепствуют такие заболевания, как тиф и холера. Так, в Херсонской области зафиксированы смертельные случаи, а количество болезней растет.

Об этом пишет BILD в субботу, 29 июня.

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Эксперт издания по анализу открытых данных Юлиан Репке со ссылкой на сообщения по линии фронта заявил, что от брюшного тифа и холеры уже есть смертельные случаи среди оккупантов, а количество заболеваний растет.

Оккупант набирает воду из лужи. Фото: BILD

Это происходит на фоне того, что одному российскому солдату выдают 18 литров воды на 14 дней в пластиковых бутылках. От командиров требуют давать минимум 1,5 литра в сутки, однако в таком случае вода закончилась бы через четыре дня.

Оккупант наливает грязную воду. Фото: BILD

Оккупант пьет грязную воду. Фото: BILD

Поэтому из-за жажды солдаты пьют воду из рек и колодцев, фильтруя ее только тканью — это приводит к тифу и холере.

Еще один российский военкор рассказал, что оккупанты даже сдаются в плен из-за жажды, некоторые из них сидели без еды и воды по три дня.

Скриншот с видео военкора. Фото: BILD

В то же время российская пропаганда распространяет фейки о холере на подконтрольной Украине части области.

Однако главный врач инфекционной больницы Елена Тимошенко опровергла эту информацию и подчеркнула, что холеры на Херсонщине нет уже 20 лет, а также не существует и предпосылок для вспышки инфекции.

Скриншот публикации BILD

Напомним, глава штабного благотворительного фонда 3-й отдельной штурмовой бригады Олег Петренко заявил, что заявления о "снарядном голоде" российских захватчиков не соответствуют действительности.

Также издание Forbes писало, что во время боевых действий под Волчанском оккупанты, вероятно, потеряли целую воздушно-десантную бригаду.