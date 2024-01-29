На Херсонщині окупанти завдали авіаудар по Бериславу — постраждала багатоповерхівка

Наслідки ворожого обстрілу Бериславу. Фото: Херсонська ОВА

Російська армія сьогодні, 29 січня, завдала авіаудару по Бериславу в Херсонській області. Через це постраждала багатоповерхівка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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"Окупанти вдарили по Бериславу", — йдеться у повідомленні ОВА.

Також відомо, що керована авіаційна бомба влучила поблизу багатоповерховий будинок.

"За попередньою інформацією — без жертв", — додали в ОВА.

Раніше ми повідомляли, що росіяни ввечері 29 січня завдають чергового удару по Херсону. В місті пролунали перші вибухи під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, в Херсоні 26 січня також лунали вибухи. За попередньою інформацією, росіяни обстріляли місто балістичними ракетами.

Крім того, що російські загарбники протягом минулої доби випустили майже 400 снарядів по Херсонській області. Для цього росіяни використовували артилерію, міномети РСЗВ, танки та БпЛА.