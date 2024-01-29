Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Херсонщині окупанти завдали авіаудар по Бериславу — постраждала багатоповерхівка arrow

На Херсонщині окупанти завдали авіаудар по Бериславу — постраждала багатоповерхівка

29 січня 2024 22:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Херсонщині окупанти завдали авіаудар по Бериславу — постраждала багатоповерхівка
Наслідки ворожого обстрілу Бериславу. Фото: Херсонська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російська армія сьогодні, 29 січня, завдала авіаудару по Бериславу в Херсонській області. Через це постраждала багатоповерхівка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Читайте також:
обстріл
Повідомлення про обстріл Берислава. Фото: скриншот

Ворог завдав удару по Херсонщині

"Окупанти вдарили по Бериславу", — йдеться у повідомленні ОВА.

Також відомо, що керована авіаційна бомба влучила поблизу багатоповерховий будинок.

"За попередньою інформацією — без жертв", — додали в ОВА.

Раніше ми повідомляли, що росіяни ввечері 29 січня завдають чергового удару по Херсону. В місті пролунали перші вибухи під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, в Херсоні 26 січня також лунали вибухи. За попередньою інформацією, росіяни обстріляли місто балістичними ракетами. 

Крім того, що російські загарбники протягом минулої доби випустили майже 400 снарядів по Херсонській області. Для цього росіяни використовували артилерію, міномети РСЗВ, танки та БпЛА.

війна
Україна
обстріли
Херсонська область
окупанти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі