В Херсонской области оккупанты нанесли авиаудар по Бериславу — пострадала многоэтажка

Последствия вражеских обстрелов Бериславу. Фото: Херсонская ОВА

Российская армия сегодня, 29 января, нанесла авиаудар по Бериславу в Херсонской области. Из-за этого пострадала многоэтажка.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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"Оккупанты ударили по Бериславу", — говорится в сообщении ОВА.

Также известно, что управляемая авиационная бомба попала вблизи многоэтажного дома.

"По предварительной информации — без жертв", — добавили в ОВА.

Ранее мы сообщали, что россияне вечером 29 января наносят очередной удар по Херсону. В городе раздались первые взрывы во время воздушной тревоги.

Напомним, в Херсоне 26 января также раздавались взрывы. По предварительной информации, россияне обстреляли город баллистическими ракетами.

Кроме того, что российские захватчики за прошедшие сутки выпустили почти 400 снарядов по Херсонской области. Для этого россияне использовали артиллерию, минометы РСЗО, танки и БпЛА.