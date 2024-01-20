Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Херсонщині поліція знищила дрон окупантів з автомата arrow

На Херсонщині поліція знищила дрон окупантів з автомата

20 січня 2024 17:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Херсонщині поліція знищила дрон окупантів з автомата
Дрон в небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Росіяни продовжують активно атакувати Херсонську область з різних типів зброї. У мережі з'явилися кадри, як українські поліцейські збивають дрон на деокупованій Херсонщині. 

Відповідне відео опублікувала Поліція Херсонщини у Telegram-каналі.

Читайте також:

Кадри роботи поліцейських на Херсонщині

Так, бодікамера бійця роти поліції особливого призначення зафіксувала бій із ворожими дронами в Бериславі на Херсонщині.

Правоохоронцям вдалося за допомогою стрілецької зброї та спеціальних засобів знищити минулого разу два ворожих безпілотники, а за день — ще один.

null
Збитий дрон. Фото: Нацполіція

Зазначається, що загалом на рахунку цього підрозділу вже понад два десятки "приземлених" та знищених ворожих дронів.

null
Скриншот допису Поліції

Нагадаємо, що у Херсонській області через російські обстріли одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Росіяни інтенсивно атакували Херсон та передмістя сьогодні, 20 січня.

Також ми писали, що раніше російські окупанти вдарили по Херсону. Внаслідок ворожого обстрілу виникли перебої з електроенергією.

поліція
безпілотники
Херсонська область
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі