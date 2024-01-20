На Херсонщині поліція знищила дрон окупантів з автомата

Дрон в небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Росіяни продовжують активно атакувати Херсонську область з різних типів зброї. У мережі з'явилися кадри, як українські поліцейські збивають дрон на деокупованій Херсонщині.

Відповідне відео опублікувала Поліція Херсонщини у Telegram-каналі.

Читайте також:

Кадри роботи поліцейських на Херсонщині

Так, бодікамера бійця роти поліції особливого призначення зафіксувала бій із ворожими дронами в Бериславі на Херсонщині.

Правоохоронцям вдалося за допомогою стрілецької зброї та спеціальних засобів знищити минулого разу два ворожих безпілотники, а за день — ще один.

Збитий дрон. Фото: Нацполіція

Зазначається, що загалом на рахунку цього підрозділу вже понад два десятки "приземлених" та знищених ворожих дронів.

Скриншот допису Поліції

Нагадаємо, що у Херсонській області через російські обстріли одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Росіяни інтенсивно атакували Херсон та передмістя сьогодні, 20 січня.

Також ми писали, що раніше російські окупанти вдарили по Херсону. Внаслідок ворожого обстрілу виникли перебої з електроенергією.