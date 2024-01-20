В Херсонской области полиция уничтожила дрон оккупантов из автомата

Дрон в небе. Иллюстративное фото: скриншот с видео

Россияне продолжают активно атаковать Херсонскую область из разных типов оружия. В сети появились кадры, как украинские полицейские сбивают дрон на деоккупированной Херсонщине.

Соответствующее видео опубликовала Полиция Херсонщины в Telegram-канале.

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Так, бодикамера бойца роты полиции особого назначения зафиксировала бой с вражескими дронами в Бериславе Херсонской области.

Правоохранителям удалось с помощью стрелкового оружия и специальных средств уничтожить в прошлый раз два вражеских беспилотника, а через день — еще один.

Сбитый дрон. Фото: Нацполиция

Отмечается, что всего на счету этого подразделения уже более двух десятков "приземленных" и уничтоженных вражеских дронов.

Скриншот сообщения Полиции

Напомним, что в Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения. Россияне интенсивно атаковали Херсон и пригород сегодня, 20 января.

Также мы писали, что раньше российские оккупанты ударили по Херсону. В результате вражеского обстрела возникли перебои с электроэнергией.