На Хмельниччині працювало ППО під час повітряної тривоги

Повітряна тривога в Україні 3 грудня. Фото: УНІАН

На Хмельниччині, під час повітряної тривоги, 3 грудня, спрацювало ППО. Попередньо, обійшлося без пошкоджень.

Про це повідомив заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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За його словами, вдалося уникнути руйнувань інфраструктури та жертв серед населення.

"Під час повітряної тривоги у Хмельницькому районі працювали сили ППО. Станом на даний момент повідомлень у відповідні служби про постраждалих чи пошкодження інфраструктури не надходило. Дякуємо ЗСУ за оборону неба над Хмельниччиною", — йдеться у повідомленні Тюріна.

Раніше ми повідомляли, що в окупованому Маріуполі сьогодні, 2 грудня, пролунав сильний вибух. За попередньою інформацією, вибух у місті прогримів на одній із військових баз армії РФ.