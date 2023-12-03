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На Хмельниччині працювало ППО під час повітряної тривоги

3 грудня 2023 05:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
На Хмельниччині працювало ППО під час повітряної тривоги
Повітряна тривога в Україні 3 грудня. Фото: УНІАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

На Хмельниччині, під час повітряної тривоги, 3 грудня, спрацювало ППО. Попередньо, обійшлося без пошкоджень.

Про це повідомив заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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За його словами, вдалося уникнути руйнувань інфраструктури та жертв серед населення.

"Під час повітряної тривоги у Хмельницькому районі працювали сили ППО. Станом на даний момент повідомлень у відповідні служби про постраждалих чи пошкодження інфраструктури не надходило. Дякуємо ЗСУ за оборону неба над Хмельниччиною", — йдеться у повідомленні Тюріна.

Раніше ми повідомляли, що в окупованому Маріуполі сьогодні, 2 грудня, пролунав сильний вибух. За попередньою інформацією, вибух у місті прогримів на одній із військових баз армії РФ.

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