В Хмельницкой области работало ПВО во время воздушной тревоги

Воздушная тревога в Украине 3 декабря. Фото: УНИАН

В Хмельницкой области, во время воздушной тревоги, 3 декабря, сработало ПВО. Предварительно обошлось без повреждений.

Об этом сообщил заместитель председателя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

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По его словам, удалось избежать разрушений инфраструктуры и жертв среди населения.

"Во время воздушной тревоги в Хмельницком районе работали силы ПВО. По состоянию на данный момент сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждении инфраструктуры не поступало. Спасибо ВСУ за оборону неба над Хмельнитчиной" , — говорится в сообщении Тюрина.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Мариуполе сегодня, 2 декабря, раздался сильный взрыв . По предварительной информации, взрыв в городе прогремел на одной из военных баз армии РФ.