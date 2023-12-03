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В Хмельницкой области работало ПВО во время воздушной тревоги

3 декабря 2023 05:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Хмельницкой области работало ПВО во время воздушной тревоги
Воздушная тревога в Украине 3 декабря. Фото: УНИАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Хмельницкой области, во время воздушной тревоги, 3 декабря, сработало ПВО. Предварительно обошлось без повреждений.

Об этом сообщил заместитель председателя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

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По его словам, удалось избежать разрушений инфраструктуры и жертв среди населения.

"Во время воздушной тревоги в Хмельницком районе работали силы ПВО. По состоянию на данный момент сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждении инфраструктуры не поступало. Спасибо ВСУ за оборону неба над Хмельнитчиной" , — говорится в сообщении Тюрина.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Мариуполе сегодня, 2 декабря, раздался сильный взрыв . По предварительной информации, взрыв в городе прогремел на одной из военных баз армии РФ.

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