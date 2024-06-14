Вибухи на Хмельниччині 14 червня — що сталося

На Хмельниччині пролунали вибухи
У Хмельницькій області вранці, 14 червня пролунали вибухи. Повідомляється про застосування аеробалістичної ракети "Кинджал".
Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного мовлення" в Хмельницькому.
В Хмельницькій області чутно вибухи
За інформацією від місцевих Telegram-каналів, ворожа ціль рухалася на Старокостянтинів.
Додається, що вибух пролунав без оголошення повітряної тривоги.
Зауважимо, що ракета "Кинджал" — перероблена під повітряний старт ракета "Іскандер", яку несе винищувач-перехоплювач МіГ-31. Завдяки швидкості літака на форсажі (3000 км/г, або 1,5 Мах), ракета здатна перевищувати швидкість звуку.
Нагадаємо, сьогодні вибухи вже лунали у Хмельницькій області через застосування "Кинджалів" по регіону.
Неспокійно було й на Київщині: ворожі літаки атакували регіон такими ж ракетами, в області спрацювало ППО.
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