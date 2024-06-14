Вибухи на Хмельниччині 14 червня — що сталося

Пуск ракети "Кинджал". Фото: скриншот

У Хмельницькій області вранці, 14 червня пролунали вибухи. Повідомляється про застосування аеробалістичної ракети "Кинджал".

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного мовлення" в Хмельницькому.

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За інформацією від місцевих Telegram-каналів, ворожа ціль рухалася на Старокостянтинів.

Скриншот допису одного з місцевих Telegram-каналів

Додається, що вибух пролунав без оголошення повітряної тривоги.

Ракета "Кинджал" на передстартовому зведенні. Джерело: росЗМІ

Зауважимо, що ракета "Кинджал" — перероблена під повітряний старт ракета "Іскандер", яку несе винищувач-перехоплювач МіГ-31. Завдяки швидкості літака на форсажі (3000 км/г, або 1,5 Мах), ракета здатна перевищувати швидкість звуку.

Нагадаємо, сьогодні вибухи вже лунали у Хмельницькій області через застосування "Кинджалів" по регіону.

Неспокійно було й на Київщині: ворожі літаки атакували регіон такими ж ракетами, в області спрацювало ППО.