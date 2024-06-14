Взрывы в Хмельницкой области 14 июня — что произошло

Пуск ракеты "Кинжал". Фото: скриншот

В Хмельницкой области утром, 14 июня, раздались взрывы. Сообщается о применении аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного мовлення" в Хмельницком.

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По информации от местных Telegram-каналов, враждебная цель двигалась на Староконстантинов.

Скриншот сообщения одного из местных Telegram-каналов

Добавляется, что взрыв прогремел без объявления воздушной тревоги.

Ракета "Кинжал" на предстартовом возведении. Источник: росСМИ

Отметим, что ракета "Кинжал" — переделанная под воздушный старт ракета "Искандер", которую несет истребитель-перехватчик МиГ-31. Благодаря скорости самолета на форсаже (3000 км/ч или 1,5 маха), ракета способна превышать скорость звука.

Напомним, сегодня взрывы уже раздавались в Хмельницкой области из-за применения "Кинжалов" по региону.

Неспокойно было и в Киевской области: вражеские самолеты атаковали регион такими же ракетами, в области сработало ПВО.