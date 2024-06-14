Взрывы в Хмельницкой области 14 июня — что произошло

В Хмельницкой области раздались взрывы
В Хмельницкой области утром, 14 июня, раздались взрывы. Сообщается о применении аэробаллистической ракеты "Кинжал".
Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного мовлення" в Хмельницком.
В Хмельницкой области слышны взрывы
По информации от местных Telegram-каналов, враждебная цель двигалась на Староконстантинов.
Добавляется, что взрыв прогремел без объявления воздушной тревоги.
Отметим, что ракета "Кинжал" — переделанная под воздушный старт ракета "Искандер", которую несет истребитель-перехватчик МиГ-31. Благодаря скорости самолета на форсаже (3000 км/ч или 1,5 маха), ракета способна превышать скорость звука.
Напомним, сегодня взрывы уже раздавались в Хмельницкой области из-за применения "Кинжалов" по региону.
Неспокойно было и в Киевской области: вражеские самолеты атаковали регион такими же ракетами, в области сработало ПВО.
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