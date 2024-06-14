Повторні вибухи в Хмельницькій області вранці 14 червня — масштабна тривога

Гучні вибухи в Хмельницькій області — повторна ракетна атака
Вибухи в Хмельницькій області зараз 14 червня вкотре пролунали в регіоні. Ймовірно звуки були пов'язані з пусками ракет "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К, через що в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.
Про вибухи на Хмельниччині повідомляє видання "Суспільне" у Telegram.
Повторні вибухи в Хмельницькій області вранці 14 червня
За даними видання, в Хмельницькій області прогриміли сильні вибухи. Моніторингові пабліки повідомили про пуски "Кинджалів" на Старокостянтинів.
Тим часом масштабна повітряна тривога продовжується в Україні.
Нагадаємо, що після оголошення масштабної повітряної тривоги вранці в п'ятницю, 14 червня, вибухи було чути в Київській області.
Також вночі 14 червня неодноразово лунали вибухи в Хмельницькій області.
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