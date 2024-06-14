Повторні вибухи в Хмельницькій області вранці 14 червня — масштабна тривога

Дим здіймається після вибуху вранці. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Хмельницькій області зараз 14 червня вкотре пролунали в регіоні. Ймовірно звуки були пов'язані з пусками ракет "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К, через що в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

Про вибухи на Хмельниччині повідомляє видання "Суспільне" у Telegram.

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За даними видання, в Хмельницькій області прогриміли сильні вибухи. Моніторингові пабліки повідомили про пуски "Кинджалів" на Старокостянтинів.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Хмельницький"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Моніторинг. Україна"

Тим часом масштабна повітряна тривога продовжується в Україні.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що після оголошення масштабної повітряної тривоги вранці в п'ятницю, 14 червня, вибухи було чути в Київській області.

Також вночі 14 червня неодноразово лунали вибухи в Хмельницькій області.