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Загроза ударів "Кинджалами" — попередження ППО України

14 червня 2024 06:10
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога в Україні вранці 14 червня
Ракети "Кинджал". Фото ілюстративне: nta.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Вранці, 14 червня, в Україні знову оголошена масштабна повітряна тривога. Можливі пуски ракет з російських МіГ-31К. 

Про про зліт ворожих винищувачів попередили Повітряні сили ЗСУ

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Близько шостої ранку тривогу оголосили у всіх регіонах України. 

Повітряна тривога в Україні вранці 14 червня
Повітряна тривога в Україні вранці 14 червня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах заявили, що Росія, ймовірно, атакує Україну ракетами "Кинджал". 

Росія атакує Україну ракетами "Кинджал"
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Після оголошення тривоги телеграм-канали повідомили про вибухи у Київській та Хмельницькій областях. 

Вибухи у Київській та Хмельницькій областях
Скриншот Telegram/Оперативний ЗСУ

Нагадаємо, вночі, 14 червня, під час повітряної тривоги вибухи гриміли у Запоріжжі. Також вночі гучні вибухи чули жителі Хмельницької області. 

вибух
обстріли
ракетний удар
війна
Львівська ОДА
повітряна тривога
ЗСУ

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