Ракети "Кинджал". Фото ілюстративне: nta.ua

Вранці, 14 червня, в Україні знову оголошена масштабна повітряна тривога. Можливі пуски ракет з російських МіГ-31К.

Про про зліт ворожих винищувачів попередили Повітряні сили ЗСУ.

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Близько шостої ранку тривогу оголосили у всіх регіонах України.

Повітряна тривога в Україні вранці 14 червня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах заявили, що Росія, ймовірно, атакує Україну ракетами "Кинджал".

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Після оголошення тривоги телеграм-канали повідомили про вибухи у Київській та Хмельницькій областях.

Скриншот Telegram/Оперативний ЗСУ

Нагадаємо, вночі, 14 червня, під час повітряної тривоги вибухи гриміли у Запоріжжі. Також вночі гучні вибухи чули жителі Хмельницької області.