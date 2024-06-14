Повітряна тривога в Україні вранці 14 червня

Загроза ударів "Кинджалами" — попередження ППО України
14 червня 2024 06:10
Ракети "Кинджал". Фото ілюстративне: nta.ua
Вранці, 14 червня, в Україні знову оголошена масштабна повітряна тривога. Можливі пуски ракет з російських МіГ-31К.
Про про зліт ворожих винищувачів попередили Повітряні сили ЗСУ.
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Близько шостої ранку тривогу оголосили у всіх регіонах України.
У Повітряних силах заявили, що Росія, ймовірно, атакує Україну ракетами "Кинджал".
Після оголошення тривоги телеграм-канали повідомили про вибухи у Київській та Хмельницькій областях.
Нагадаємо, вночі, 14 червня, під час повітряної тривоги вибухи гриміли у Запоріжжі. Також вночі гучні вибухи чули жителі Хмельницької області.
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