Вибухи в Запоріжжі вночі 14 червня — росіяни завдають ракетних ударів

Росіяни завдають ракетних ударів по Запоріжжю — гримлять потужні вибухи
Вибухи в Запоріжжі зараз 14 червня пролунали під час чергової російської атаки. Росіяни завдають ударів по області ракетами.
Про вибухи повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Вибухи в Запоріжжі вночі 14 червня
За словами Федорова, у Запоріжжі пролунали вибухи. В області оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.
Незадовго до цього Повітряні сили повідомляли про пуски ракет на Запоріжжя.
В Україні продовжує тривати повітряна тривога в більшості областей.
Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні почала ширитись областями увечері 13 червня. Українців попереджали про загрозу ударних безпілотників. Згодом — про активність ворожої тактичної та стратегічної авіації.
Також Повітряні сили повідомили про зліт російських ракетоносіїв Ту-22 М3 та Ту-95 МС у Росії.
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