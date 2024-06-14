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Росіяни завдають ракетних ударів по Запоріжжю — гримлять потужні вибухи

14 червня 2024 01:38
оновлено: 02:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Запоріжжі вночі 14 червня — росіяни завдають ракетних ударів
Сильний вибух у нічному місті. Ілюстративне фото: 24tv.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Запоріжжі зараз 14 червня пролунали під час чергової російської атаки. Росіяни завдають ударів по області ракетами.

Про вибухи повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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Вибухи в Запоріжжі вночі 14 червня

За словами Федорова, у Запоріжжі пролунали вибухи. В області оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.

Вибухи в Запоріжжі вночі 14 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Запорізької ОВА Івана Федорова

Незадовго до цього Повітряні сили повідомляли про пуски ракет на Запоріжжя.

Вибухи в Запоріжжі вночі 14 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

В Україні продовжує тривати повітряна тривога в більшості областей.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 14 червня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні почала ширитись областями увечері 13 червня. Українців попереджали про загрозу ударних безпілотників. Згодом — про активність ворожої тактичної та стратегічної авіації.

Також Повітряні сили повідомили про зліт російських ракетоносіїв Ту-22 М3 та Ту-95 МС у Росії.

Іван Федоров
війна
війна в Україні
повітряна тривога
окупанти
вибух
обстріли
ракети
Запоріжжя
атака
небезпека

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