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Зліт ворожих ракетоносіїв — у Повітряних силах попереджають про небезпеку

13 червня 2024 23:38
оновлено: 00:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряні сили зафіксували зліт ракетоносіїв Ту-22 М3 та Ту-95 МС у Росії
Російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряні сили Збройних сил України зафіксували виліт ракетоносних літаків Ту-22 М3 та Ту-95 МС у Росії у четвер, 13 червня. За їх словами Ту-22 летять південно-західним курсом.

Про це Повітряні сили повідомляють у Telegram.

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Зліт ворожих ракетоносіїв Ту-22 М3 та Ту-95 МС 13 червня

"В районі Тамбова відмічається зліт 4-х ТУ22 М3! Курс південно-східний + відмічається виліт 5 бортів ТУ95 МС з Оленегорська", — попереджають військові.

Зліт ворожих ракетоносіїв Ту-22 М3 та Ту-95 МС 13 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Чим небезпечні Ту-22 М3 і Ту-95 МС

Ту-22 М3 — російський бомбардувальник, який є носієм ракет Х-22/Х-32 і може скидати потужні авіабомби та аеробалістичні ракети "Кинджал". Ракета Х-22, призначена для протикорабельних ударів, однак це не заважє РФ обстрілювати ними Україну. Також через високу швидкість такі цілі важко перехоплюються, ефективно протистояти їм може лише ЗРК Patriot.

Чим небезпечний Ту-22 М3
Ту-22 М3. Фото: росЗМІ

Ту-95 МС — стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, розроблений і прийнятий на озброєння в СРСР у 1950-х роках. Літак може нести до 6 ракет Х-555 на внутрішніх вузлах підвіски, до 8 ракет Х-101 на пілонах під крилами, а також запускати ракети Х-55.

Чим небезпечний Ту-95 МС
Ту-95 МС. Фото: commons.wikimedia

Нагадаємо, що сапери знайшли в Харкові смертельно небезпечну плануючу авіаційну бомбу УМПБ Д-30СН. Росіяни її випустили по приватному сектору міста.

Також внаслідок нещодавнього удару РФ по Кривому Розі Дніпропетровської області, загинула переселенка із Херсонщини, чоловік якої воює у складі ЗСУ на фронті. 

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війна в Україні
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