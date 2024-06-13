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Взлет вражеских ракетоносителей — в Воздушных силах предупреждают об опасности

13 июня 2024 23:38
обновлено: 00:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушные силы зафиксировали взлет ракетоносителей Ту-22 М3 и Ту-95 МС в России
Российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушные силы Вооруженных сил Украины зафиксировали вылет ракетоносных самолетов Ту-22 М3 и Ту-95 ТС в России в четверг, 13 июня. По их словам, Ту-22 летят юго-западным курсом.

Об этом Воздушные силы сообщают в Telegram.

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Взлет вражеских ракетоносителей Ту-22 М3 и Ту-95 МС 13 июня

"В районе Тамбова отмечается взлет 4-х ТУ22 М3! Курс юго-восточный + отмечается вылет 5 бортов ТУ95 МС из Оленегорска", — предупреждают военные.

Взлет вражеских ракетоносителей Ту-22 М3 и Ту-95 МС 13 июня
Скриншот сообщения из телеграм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Чем опасны Ту-22 М3 и Ту-95 МС

Ту-22 М3 — российский бомбардировщик, являющийся носителем ракет Х-22/Х-32, также может сбрасывать мощные авиабомбы и аэробалистические ракеты "Кинжал". Ракета Х-22 предназначена для противокорабельных ударов, однако это не мешает РФ обстреливать ими Украину. Также из-за высокой скорости такие цели тяжело перехватываются, эффективно противостоять им может только ЗРК Patriot.

Чем опасен Ту-22 М3
Ту-22м3. Фото: росСМИ

Ту-95 ТС — стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный и принятый на вооружение в СССР в 1950-х годах. Самолет может нести до шести ракет Х-555 на внутренних узлах подвески, до восьми ракет Х-101 на пилонах под крыльями, а также запускать ракеты Х-55.

Чем опасен Ту-95 МС
Ту-95 ТС. Фото: commons.wikimedia

Напомним, что саперы нашли в Харькове смертельно опасную планирующую авиационную бомбу УМПБ Д-30СН. Россияне ее выпустили по приватному сектору города.

Также в результате недавнего удара РФ по Кривому Рогу Днепропетровской области погибла переселенка с Херсонщины, муж которой воюет в составе ВСУ на фронте.

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