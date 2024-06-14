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Россияне наносят ракетные удары по Запорожью — гремят мощные взрывы

14 июня 2024 01:38
обновлено: 02:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Запорожье ночью 14 июня — россияне наносят ракетные удары
Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: 24tv.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Запорожье сейчас 14 июня прогремели во время очередной российской атаки. Россияне наносят удары по области ракетами.

О взрывах сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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Взрывы в Запорожье ночью 14 июня

По словам Федорова, в Запорожье раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.

Взрывы в Запорожье ночью 14 июня
Скриншот сообщения из телеграм-канала главы Запорожской ОВА Ивана Федорова

Незадолго до этого Воздушные силы сообщали о пусках ракет на Запорожье.

Взрывы в Запорожье ночью 14 июня
Скриншот сообщения из телеграм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В Украине продолжается воздушная тревога в большинстве областей.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 14 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что воздушная тревога в Украине начала распространяться по областям вечером 13 июня. Украинцев предупреждали об угрозе ударных беспилотников. Впоследствии — об активности вражеской тактической и стратегической авиации.

Также Воздушные силы сообщили о взлете российских ракетоносителей Ту-22 М3 и Ту-95 ТС в России.

Иван Федоров
війна
война в Украине
воздушная тревога
оккупанты
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