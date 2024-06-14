Взрывы в Запорожье ночью 14 июня — россияне наносят ракетные удары

Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: 24tv.ua

Взрывы в Запорожье сейчас 14 июня прогремели во время очередной российской атаки. Россияне наносят удары по области ракетами.

О взрывах сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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Взрывы в Запорожье ночью 14 июня

По словам Федорова, в Запорожье раздались взрывы. В области объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики.

Скриншот сообщения из телеграм-канала главы Запорожской ОВА Ивана Федорова

Незадолго до этого Воздушные силы сообщали о пусках ракет на Запорожье.

Скриншот сообщения из телеграм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В Украине продолжается воздушная тревога в большинстве областей.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что воздушная тревога в Украине начала распространяться по областям вечером 13 июня. Украинцев предупреждали об угрозе ударных беспилотников. Впоследствии — об активности вражеской тактической и стратегической авиации.

Также Воздушные силы сообщили о взлете российских ракетоносителей Ту-22 М3 и Ту-95 ТС в России.