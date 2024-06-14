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Повторні вибухи в Хмельницькій області — РФ завдає ракетних ударів

14 червня 2024 04:01
оновлено: 04:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повторні вибухи в Хмельницькій області вночі 14 червня — масова ракетна атака
Сильний вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Хмельницькій області зараз 14 червня пролунали повторно. Регіон відбивається від російських крилатих ракет. Наразі на Хмельниччині триває повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Про вибухи повідомляє видання "Суспільне". 

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Повторні вибухи в Хмельницькій області в ніч проти 14 червня

Видання зазначає, що в Хмельницькій області пролунали повторні вибухи. 

Повторні вибухи в Хмельницькій області в ніч проти 14 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Хмельницький"

За інформацією моніторингового каналу "Николаевский Ванек", росіяни цілять по Старокостянтинову.

Масова ракетна атака на Україну вночі 14 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Вибухи в Старокостянтинові 14 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Також Повітряні сили закликають мешканців Хмельницького спуститись в укриття, крім того, попереджають жителів Старокостянтинова про нові цілі.

Масштабна повітряна тривога в Україні вночі 14 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Ракетна атака на Хмельницьку область
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Масштабна повітряна тривога продовжує "червоніти" в України.

Мапа повітряної тривоги в Україні вночі 14 червня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вибухи в Хмельницькій області лунали також о 02:30 у п'ятницю, 14 червня. Регіон атакували ударні безпілотники.

Також сильні вибухи чули й мешканці Запоріжжя вночі 14 червня. Росіяни завдавали ударів по області ракетами.

Додамо, що в Україні понад п'ять годин продовжується повітряна тривога. Наразі небезпека пов'язана з крилатими ракетами з Ту-95МС та ударними безпілотниками.

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