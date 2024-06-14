Повторні вибухи в Хмельницькій області вночі 14 червня — масова ракетна атака

Повторні вибухи в Хмельницькій області — РФ завдає ракетних ударів
Вибухи в Хмельницькій області зараз 14 червня пролунали повторно. Регіон відбивається від російських крилатих ракет. Наразі на Хмельниччині триває повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Про вибухи повідомляє видання "Суспільне".
Повторні вибухи в Хмельницькій області в ніч проти 14 червня
Видання зазначає, що в Хмельницькій області пролунали повторні вибухи.
За інформацією моніторингового каналу "Николаевский Ванек", росіяни цілять по Старокостянтинову.
Також Повітряні сили закликають мешканців Хмельницького спуститись в укриття, крім того, попереджають жителів Старокостянтинова про нові цілі.
Масштабна повітряна тривога продовжує "червоніти" в України.
Нагадаємо, що вибухи в Хмельницькій області лунали також о 02:30 у п'ятницю, 14 червня. Регіон атакували ударні безпілотники.
Також сильні вибухи чули й мешканці Запоріжжя вночі 14 червня. Росіяни завдавали ударів по області ракетами.
Додамо, що в Україні понад п'ять годин продовжується повітряна тривога. Наразі небезпека пов'язана з крилатими ракетами з Ту-95МС та ударними безпілотниками.
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