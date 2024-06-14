Повторні вибухи в Хмельницькій області вночі 14 червня — масова ракетна атака

Сильний вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Хмельницькій області зараз 14 червня пролунали повторно. Регіон відбивається від російських крилатих ракет. Наразі на Хмельниччині триває повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Про вибухи повідомляє видання "Суспільне".

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Видання зазначає, що в Хмельницькій області пролунали повторні вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Хмельницький"

За інформацією моніторингового каналу "Николаевский Ванек", росіяни цілять по Старокостянтинову.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Також Повітряні сили закликають мешканців Хмельницького спуститись в укриття, крім того, попереджають жителів Старокостянтинова про нові цілі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Масштабна повітряна тривога продовжує "червоніти" в України.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вибухи в Хмельницькій області лунали також о 02:30 у п'ятницю, 14 червня. Регіон атакували ударні безпілотники.

Також сильні вибухи чули й мешканці Запоріжжя вночі 14 червня. Росіяни завдавали ударів по області ракетами.

Додамо, що в Україні понад п'ять годин продовжується повітряна тривога. Наразі небезпека пов'язана з крилатими ракетами з Ту-95МС та ударними безпілотниками.