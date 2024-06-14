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"Шахеди" атакують Хмельницьку область — регіон сколихнули вибухи

14 червня 2024 02:36
оновлено: 02:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Хмельницькій області вночі 14 червня — атакують "шахеди"
Дим здіймається в небо після вибуху. Ілюстративне фото: shepetivka.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Хмельницькій області зараз 14 червня пролунали під час повітряної тривоги в регіоні, оголошеної через атаку ударних безпілотників. Звуки було чути близько 02:30.

Про це повідомляє видання "Суспільне".

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Вибухи в Хмельницькій області вночі 14 червня

За даними ЗМІ, в Хмельницькій області пролунали вибухи. 

Вибухи в Хмельницькій області вночі 14 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Хмельницький"

Водночас моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про роботу ППО в районі Старокостянтинова.

Вибухи в Хмельницькій області вночі 14 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Перед вибухами Повітряні сили закликали мешканців Старокостянтинова пройти в укриття.

Повітряна тривога вночі 14 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога в Україні охопила ще низку областей, поширившись ледь не на всю територію.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 14 червня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вибухи під час тривоги також було чути в Запоріжжі. Росіяни завдавали ударів по області ракетами.

Водночас повітряна тривога в ніч проти п'ятниці, 14 червня, в Україні продовжується вже близько чотирьох годин. Є загроза ударних БпЛА.

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ППО
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Хмельницька область
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