Вибухи в Хмельницькій області вночі 14 червня — атакують "шахеди"

"Шахеди" атакують Хмельницьку область — регіон сколихнули вибухи
Вибухи в Хмельницькій області зараз 14 червня пролунали під час повітряної тривоги в регіоні, оголошеної через атаку ударних безпілотників. Звуки було чути близько 02:30.
Про це повідомляє видання "Суспільне".
Вибухи в Хмельницькій області вночі 14 червня
За даними ЗМІ, в Хмельницькій області пролунали вибухи.
Водночас моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про роботу ППО в районі Старокостянтинова.
Перед вибухами Повітряні сили закликали мешканців Старокостянтинова пройти в укриття.
Наразі повітряна тривога в Україні охопила ще низку областей, поширившись ледь не на всю територію.
Нагадаємо, що вибухи під час тривоги також було чути в Запоріжжі. Росіяни завдавали ударів по області ракетами.
Водночас повітряна тривога в ніч проти п'ятниці, 14 червня, в Україні продовжується вже близько чотирьох годин. Є загроза ударних БпЛА.
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