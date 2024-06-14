Вибухи в Хмельницькій області вночі 14 червня — атакують "шахеди"

Дим здіймається в небо після вибуху. Ілюстративне фото: shepetivka.com

Вибухи в Хмельницькій області зараз 14 червня пролунали під час повітряної тривоги в регіоні, оголошеної через атаку ударних безпілотників. Звуки було чути близько 02:30.

Про це повідомляє видання "Суспільне".

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За даними ЗМІ, в Хмельницькій області пролунали вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Хмельницький"

Водночас моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про роботу ППО в районі Старокостянтинова.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Перед вибухами Повітряні сили закликали мешканців Старокостянтинова пройти в укриття.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога в Україні охопила ще низку областей, поширившись ледь не на всю територію.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вибухи під час тривоги також було чути в Запоріжжі. Росіяни завдавали ударів по області ракетами.

Водночас повітряна тривога в ніч проти п'ятниці, 14 червня, в Україні продовжується вже близько чотирьох годин. Є загроза ударних БпЛА.