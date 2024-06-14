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"Шахеды" атакуют Хмельницкую область — регион всколыхнули взрывы

14 июня 2024 02:36
обновлено: 02:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Хмельницкой области ночью 14 июня — атакуют "шахеды"
Дым поднимается в небо после взрыва. Иллюстративное фото: shepetivka.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Хмельницкой области сейчас 14 июня прогремели во время воздушной тревоги в регионе, объявленной из-за атаки ударных беспилотников. Звуки были слышны около 02:30.

Об этом сообщает издание "Суспільне".

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Взрывы в Хмельницкой области ночью 14 июня

По данным СМИ, в Хмельницкой области раздались взрывы.

Взрывы в Хмельницкой области ночью 14 июня
Скриншот сообщения из телеграм-канала "Суспільне Хмельницький"

В то же время, мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает о работе ПВО в районе Староконстантинова.

Взрывы в Хмельницкой области ночью 14 июня
Скриншот сообщения из телеграм-канала "Николаевский Ванек"

Перед взрывами Воздушные силы призвали жителей Староконстантинова пройти в укрытие.

Воздушная тревога ночью 14 июня
Скриншот сообщения из телеграм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога в Украине охватила еще ряд областей, распространившись чуть ли не на всю территорию.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 14 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что взрывы во время тревоги также были слышны в Запорожье. Россияне наносили удары по области ракетами.

В то же время воздушная тревога в ночь на пятницу, 14 июня, в Украине продолжается уже около четырех часов. Есть угроза ударных БпЛА.

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ПВО
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Хмельницкая область
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