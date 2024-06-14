Повторные взрывы в Хмельницкой области ночью 14 июня — массовая ракетная атака

Повторные взрывы в Хмельницкой области — РФ наносит ракетные удары
Взрывы в Хмельницкой области 14 июня прозвучали повторно. Регион отбивается от российских крылатых ракет. В настоящее время в Хмельницкой области продолжается воздушная тревога из-за ракетной опасности.
О взрывах сообщает издание "Суспільне".
Повторные взрывы в Хмельницкой области в ночь на 14 июня
Издание отмечает, что в Хмельницкой области прогремели повторные взрывы.
По информации мониторингового канала "Николаевский Ванек", россияне целят по Староконстантинову.
Воздушные силы призывают жителей Хмельницкого спуститься в укрытие, кроме того, предупреждают жителей Староконстантинова о новых целях.
Масштабная воздушная тревога продолжает "краснеть" в Украине.
Напомним, что взрывы в Хмельницкой области раздавались также в 02:30 в пятницу, 14 июня. Регион атаковали ударные беспилотники.
Также сильные взрывы слышали и жители Запорожья ночью 14 июня. Россияне наносили удары по области ракетами.
Добавим, что в Украине более пяти часов продолжается воздушная тревога. В настоящее время опасность связана с крылатыми ракетами Ту-95МС и ударными беспилотниками.
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