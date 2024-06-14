Повторные взрывы в Хмельницкой области ночью 14 июня — массовая ракетная атака

Сильный взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Хмельницкой области 14 июня прозвучали повторно. Регион отбивается от российских крылатых ракет. В настоящее время в Хмельницкой области продолжается воздушная тревога из-за ракетной опасности.

О взрывах сообщает издание "Суспільне".

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Издание отмечает, что в Хмельницкой области прогремели повторные взрывы.

Скриншот сообщения из телеграм-канала "Суспільне Хмельницький"

По информации мониторингового канала "Николаевский Ванек", россияне целят по Староконстантинову.

Скриншот сообщения из телеграм-канала "Николаевский Ванек"

Скриншот сообщения из телеграм-канала "Николаевский Ванек"

Воздушные силы призывают жителей Хмельницкого спуститься в укрытие, кроме того, предупреждают жителей Староконстантинова о новых целях.

Скриншот сообщения из телеграм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Скриншот сообщения из телеграм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Масштабная воздушная тревога продолжает "краснеть" в Украине.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что взрывы в Хмельницкой области раздавались также в 02:30 в пятницу, 14 июня. Регион атаковали ударные беспилотники.

Также сильные взрывы слышали и жители Запорожья ночью 14 июня. Россияне наносили удары по области ракетами.

Добавим, что в Украине более пяти часов продолжается воздушная тревога. В настоящее время опасность связана с крылатыми ракетами Ту-95МС и ударными беспилотниками.