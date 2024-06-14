Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Повторные взрывы в Хмельницкой области — РФ наносит ракетные удары arrow

Повторные взрывы в Хмельницкой области — РФ наносит ракетные удары

14 июня 2024 04:01
обновлено: 04:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторные взрывы в Хмельницкой области ночью 14 июня — массовая ракетная атака
Сильный взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Хмельницкой области 14 июня прозвучали повторно. Регион отбивается от российских крылатых ракет. В настоящее время в Хмельницкой области продолжается воздушная тревога из-за ракетной опасности.

О взрывах сообщает издание "Суспільне".

Читайте также:

Повторные взрывы в Хмельницкой области в ночь на 14 июня

Издание отмечает, что в Хмельницкой области прогремели повторные взрывы.

Повторные взрывы в Хмельницкой области в ночь на 14 июня
Скриншот сообщения из телеграм-канала "Суспільне Хмельницький"

По информации мониторингового канала "Николаевский Ванек", россияне целят по Староконстантинову.

Массовая ракетная атака на Украину ночью 14 июня
Скриншот сообщения из телеграм-канала "Николаевский Ванек"
Взрывы в Староконстантинове 14 июня
Скриншот сообщения из телеграм-канала "Николаевский Ванек"

Воздушные силы призывают жителей Хмельницкого спуститься в укрытие, кроме того, предупреждают жителей Староконстантинова о новых целях.

Масштабная воздушная тревога в Украине ночью 14 июня
Скриншот сообщения из телеграм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Ракетная атака на Хмельницкую область.
Скриншот сообщения из телеграм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Масштабная воздушная тревога продолжает "краснеть" в Украине.

Карта воздушной тревоги в Украине ночью 14 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что взрывы в Хмельницкой области раздавались также в 02:30 в пятницу, 14 июня. Регион атаковали ударные беспилотники.

Также сильные взрывы слышали и жители Запорожья ночью 14 июня. Россияне наносили удары по области ракетами.

Добавим, что в Украине более пяти часов продолжается воздушная тревога. В настоящее время опасность связана с крылатыми ракетами Ту-95МС и ударными беспилотниками.

атака
ПВО
війна
война в Украине
воздушная тревога
оккупанты
взрыв
обстрелы
ракеты
Хмельницкая область
опасность

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина