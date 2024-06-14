Воздушная тревога в Украине утром 14 июня

Угроза ударов "Кинжалами" — предупреждение ПВО Украины
14 июня 2024 06:10
Ракеты "Кинжал". Фото иллюстративное: nta.ua
Утром, 14 июня, в Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога. Возможны пуски ракет с российских МиГ-31К.
О взлете вражеских истребителей предупредили Воздушные силы ВСУ.
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Около шести утра тревогу объявили во всех регионах Украины.
В Воздушных силах заявили, что Россия, вероятно, атакует Украину ракетами типа "Кинжал".
Во время тревоги телеграм-каналы сообщили о взрывах в Киевской и Хмельницкой областях.
Напомним, ночью, 14 июня, во время воздушной тревоги взрывы гремели в Запорожье. Также ночью громкие взрывы слышали жители Хмельницкой области.
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