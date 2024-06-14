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Угроза ударов "Кинжалами" — предупреждение ПВО Украины

14 июня 2024 06:10
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Воздушная тревога в Украине утром 14 июня
Ракеты "Кинжал". Фото иллюстративное: nta.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Утром, 14 июня, в Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога. Возможны пуски ракет с российских МиГ-31К.

О взлете вражеских истребителей предупредили Воздушные силы ВСУ.

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Около шести утра тревогу объявили во всех регионах Украины.

Воздушная тревога в Украине утром 14 июня
Воздушная тревога в Украине утром 14 июня. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах заявили, что Россия, вероятно, атакует Украину ракетами типа "Кинжал".

Россия атакует Украину ракетами "Кинжал"
Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

Во время тревоги телеграм-каналы сообщили о взрывах в Киевской и Хмельницкой областях.

Взрывы в Киевской и Хмельницкой областях
Скриншот Telegram/Оперативный ВСУ

Напомним, ночью, 14 июня, во время воздушной тревоги взрывы гремели в Запорожье. Также ночью громкие взрывы слышали жители Хмельницкой области.

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обстрелы
ракетный удар
война
Львовская ОГА
воздушная тревога
ВСУ

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