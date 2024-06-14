Ракеты "Кинжал". Фото иллюстративное: nta.ua

Утром, 14 июня, в Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога. Возможны пуски ракет с российских МиГ-31К.

О взлете вражеских истребителей предупредили Воздушные силы ВСУ.

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Около шести утра тревогу объявили во всех регионах Украины.

Воздушная тревога в Украине утром 14 июня. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах заявили, что Россия, вероятно, атакует Украину ракетами типа "Кинжал".

Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

Во время тревоги телеграм-каналы сообщили о взрывах в Киевской и Хмельницкой областях.

Скриншот Telegram/Оперативный ВСУ

Напомним, ночью, 14 июня, во время воздушной тревоги взрывы гремели в Запорожье. Также ночью громкие взрывы слышали жители Хмельницкой области.