Повторные взрывы в Хмельницкой области утром 14 июня — масштабная тревога

Громкие взрывы в Хмельницкой области — повторная ракетная атака
Взрывы в Хмельницкой области сейчас 14 июня раз прозвучали в регионе. Вероятно, звуки были связаны с пусками ракет "Кинжал" из истребителей МиГ-31К, из-за чего в Украине объявили масштабную воздушную тревогу.
О взрывах в Хмельницкой области сообщает издание "Суспільне" в Telegram.
Повторные взрывы в Хмельницкой области утром 14 июня
По данным издания, в Хмельницкой области прогремели сильные взрывы. Мониторинговые паблики сообщили о пусках "Кинжалов" на Староконстантинов.
Между тем, масштабная воздушная тревога продолжается в Украине.
Напомним, что после объявления масштабной воздушной тревоги утром в пятницу, 14 июня, взрывы были слышны в Киевской области.
Также ночью 14 июня неоднократно раздавались взрывы в Хмельницкой области.
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