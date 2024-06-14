Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Громкие взрывы в Хмельницкой области — повторная ракетная атака arrow

Громкие взрывы в Хмельницкой области — повторная ракетная атака

14 июня 2024 06:16
обновлено: 06:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторные взрывы в Хмельницкой области утром 14 июня — масштабная тревога
Дым поднимается после взрыва утром. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Хмельницкой области сейчас 14 июня раз прозвучали в регионе. Вероятно, звуки были связаны с пусками ракет "Кинжал" из истребителей МиГ-31К, из-за чего в Украине объявили масштабную воздушную тревогу.

О взрывах в Хмельницкой области сообщает издание "Суспільне" в Telegram.

Читайте также:

Повторные взрывы в Хмельницкой области утром 14 июня

По данным издания, в Хмельницкой области прогремели сильные взрывы. Мониторинговые паблики сообщили о пусках "Кинжалов" на Староконстантинов.

Повторные взрывы в Хмельницкой области утром 14 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне Хмельницький"
Повторная ракетная атака на Хмельницкую область утром 14 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Мониторинг. Украина"

Между тем, масштабная воздушная тревога продолжается в Украине.

Ракетная опасность по всей Украине утром 14 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что после объявления масштабной воздушной тревоги утром в пятницу, 14 июня, взрывы были слышны в Киевской области.

Также ночью 14 июня неоднократно раздавались взрывы в Хмельницкой области.

атака
війна
война в Украине
истребитель
воздушная тревога
оккупанты
взрыв
обстрелы
ракеты
Хмельницкая область
опасность

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина