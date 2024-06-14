Повторные взрывы в Хмельницкой области утром 14 июня — масштабная тревога

Дым поднимается после взрыва утром. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Хмельницкой области сейчас 14 июня раз прозвучали в регионе. Вероятно, звуки были связаны с пусками ракет "Кинжал" из истребителей МиГ-31К, из-за чего в Украине объявили масштабную воздушную тревогу.

О взрывах в Хмельницкой области сообщает издание "Суспільне" в Telegram.

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По данным издания, в Хмельницкой области прогремели сильные взрывы. Мониторинговые паблики сообщили о пусках "Кинжалов" на Староконстантинов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне Хмельницький"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Мониторинг. Украина"

Между тем, масштабная воздушная тревога продолжается в Украине.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что после объявления масштабной воздушной тревоги утром в пятницу, 14 июня, взрывы были слышны в Киевской области.

Также ночью 14 июня неоднократно раздавались взрывы в Хмельницкой области.