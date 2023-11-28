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На Київщині оголошено повітряну тривогу — загроза ударних дронів

28 листопада 2023 20:33
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Ілля Рябінін
редактор
На Київщині оголошено повітряну тривогу — загроза ударних дронів
Рендер дрона Shahed-136 у польоті. Ілюстративне фото: Александр Gusev/Pacific Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Київській області оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляють ВПС України.

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За попереднім повідомленням, дрони входять у повітряний простір Київщини з боку Черкащини.

На Київщині оголошено повітряну тривогу — загроза ударних дронів
Джерело: ВПС України

Зауважимо, що станом на 20:40 повітряна тривога оголошена лише в Київській області. За повідомленням місцевих пабліків, дрони-камікадзе рухаються на Обухів.

На Київщині оголошено повітряну тривогу — загроза ударних дронів
Джерело: Telegram

Водночас карта повітряних тривог наразі виглядає так:

На Київщині оголошено повітряну тривогу — загроза ударних дронів
Джерело: alerts.in.ua

Оновлено о 21:02: соцмережі повідомляють, що дрони-камікадзе рухаються на Білу Церкву. 

На Київщині оголошено повітряну тривогу — загроза ударних дронів
Джерело: Telegram

Нагадаємо, раніше іранські дрони-камікадзе були помічені в районі Херсонської та Дніпропетровської областей. В регіонах було оголошено повітряну тривогу. 

Також повітряна тривога була оголошена сьогодні вдень через зліт винищувача-перехоплювача МіГ-31 з аеродрому Моздок. 

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