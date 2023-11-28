На Київщині оголошено повітряну тривогу — загроза ударних дронів

Рендер дрона Shahed-136 у польоті. Ілюстративне фото: Александр Gusev/Pacific Press

У Київській області оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляють ВПС України.

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За попереднім повідомленням, дрони входять у повітряний простір Київщини з боку Черкащини.

Джерело: ВПС України

Зауважимо, що станом на 20:40 повітряна тривога оголошена лише в Київській області. За повідомленням місцевих пабліків, дрони-камікадзе рухаються на Обухів.

Джерело: Telegram

Водночас карта повітряних тривог наразі виглядає так:

Джерело: alerts.in.ua

Оновлено о 21:02: соцмережі повідомляють, що дрони-камікадзе рухаються на Білу Церкву.

Джерело: Telegram

Нагадаємо, раніше іранські дрони-камікадзе були помічені в районі Херсонської та Дніпропетровської областей. В регіонах було оголошено повітряну тривогу.

Також повітряна тривога була оголошена сьогодні вдень через зліт винищувача-перехоплювача МіГ-31 з аеродрому Моздок.