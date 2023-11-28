На Київщині оголошено повітряну тривогу — загроза ударних дронів
У Київській області оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про загрозу дронів-камікадзе Shahed-136.
Про це повідомляють ВПС України.
Повітряна тривога в Київській області
За попереднім повідомленням, дрони входять у повітряний простір Київщини з боку Черкащини.
Зауважимо, що станом на 20:40 повітряна тривога оголошена лише в Київській області. За повідомленням місцевих пабліків, дрони-камікадзе рухаються на Обухів.
Водночас карта повітряних тривог наразі виглядає так:
Оновлено о 21:02: соцмережі повідомляють, що дрони-камікадзе рухаються на Білу Церкву.
Нагадаємо, раніше іранські дрони-камікадзе були помічені в районі Херсонської та Дніпропетровської областей. В регіонах було оголошено повітряну тривогу.
Також повітряна тривога була оголошена сьогодні вдень через зліт винищувача-перехоплювача МіГ-31 з аеродрому Моздок.
Читайте Новини.LIVE!