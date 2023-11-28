У деяких областях оголосили повітряну тривогу через запуск "шахедів" — куди рухаються дрони

Безпілотник в небі. Фото: росЗМІ

Сьогодні ввечері, 28 листопада, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі є небезпека обстрілів через запуск російськими окупантами безпілотників типу Shahed.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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У Повітряних силах ЗСУ попередили, що на межі Херсонської та Дніпропетровської області ударні БпЛА рухаються в західному напрямку.

До того ж у Харківській області тривогу оголосили через активність російської тактичної авіації.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 19:11. За повідомленнями моніторингових Telegram-каналів, ворожі дрони летять через Миколаївську область на Кіровоградську.

Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Оновлено 19:32. Групи російських ударних безпілотників з Дніпропетровської області заходять в повітряних простір Полтавської області.

"Курс — північно-західний, ще декілька груп в Дніпропетровській області. Декілька груп в Херсонській та Миколаївській областях, курс — західний/північно-західний", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, армія Росії обстріляла місто Середина-Буди Сумської області. Внаслідок обстрілу загинули три людини, серед них семирічна дівчинка, ще троє цивільних поранено.