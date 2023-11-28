У деяких областях оголосили повітряну тривогу через запуск "шахедів" — куди рухаються дрони
Сьогодні ввечері, 28 листопада, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі є небезпека обстрілів через запуск російськими окупантами безпілотників типу Shahed.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
У Повітряних силах ЗСУ попередили, що на межі Херсонської та Дніпропетровської області ударні БпЛА рухаються в західному напрямку.
До того ж у Харківській області тривогу оголосили через активність російської тактичної авіації.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Оновлено 19:11. За повідомленнями моніторингових Telegram-каналів, ворожі дрони летять через Миколаївську область на Кіровоградську.
Оновлено 19:32. Групи російських ударних безпілотників з Дніпропетровської області заходять в повітряних простір Полтавської області.
"Курс — північно-західний, ще декілька груп в Дніпропетровській області. Декілька груп в Херсонській та Миколаївській областях, курс — західний/північно-західний", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, армія Росії обстріляла місто Середина-Буди Сумської області. Внаслідок обстрілу загинули три людини, серед них семирічна дівчинка, ще троє цивільних поранено.
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