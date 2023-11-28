В некоторых областях объявили воздушную тревогу из-за запуска "шахедов" — куда двигаются дроны

Беспилотник в небе. Фото: росСМИ

Сегодня вечером, 28 ноября, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас есть опасность обстрелов из-за запуска российскими оккупантами беспилотников типа Shahed.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В Воздушных силах ВСУ предупредили, что на границе Херсонской и Днепропетровской области ударные БпЛА двигаются в западном направлении.

К тому же в Харьковской области тревогу объявили из-за активности российской тактической авиации.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 19:11. По сообщениям мониторинговых Telegram-каналов, вражеские дроны летят через Николаевскую область на Кировоградскую.

Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Обновлено 19:32. Группы российских ударных беспилотников из Днепропетровской области заходят в воздушное пространство Полтавской области.

"Курс — северо-западный, еще несколько групп в Днепропетровской области. Несколько групп в Херсонской и Николаевской областях, курс — западный/северо-западный", — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, армия России обстреляла город Середина-Буды Сумской области. В результате обстрела погибли три человека, среди них семилетняя девочка, еще трое гражданских ранены.