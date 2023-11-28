В некоторых областях объявили воздушную тревогу из-за запуска "шахедов" — куда двигаются дроны
Сегодня вечером, 28 ноября, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас есть опасность обстрелов из-за запуска российскими оккупантами беспилотников типа Shahed.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
В Воздушных силах ВСУ предупредили, что на границе Херсонской и Днепропетровской области ударные БпЛА двигаются в западном направлении.
К тому же в Харьковской области тревогу объявили из-за активности российской тактической авиации.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Обновлено 19:11. По сообщениям мониторинговых Telegram-каналов, вражеские дроны летят через Николаевскую область на Кировоградскую.
Обновлено 19:32. Группы российских ударных беспилотников из Днепропетровской области заходят в воздушное пространство Полтавской области.
"Курс — северо-западный, еще несколько групп в Днепропетровской области. Несколько групп в Херсонской и Николаевской областях, курс — западный/северо-западный", — говорится в сообщении.
Напомним, армия России обстреляла город Середина-Буды Сумской области. В результате обстрела погибли три человека, среди них семилетняя девочка, еще трое гражданских ранены.
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