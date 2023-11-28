Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Киевской области объявлена воздушная тревога — угроза ударных дронов arrow

В Киевской области объявлена воздушная тревога — угроза ударных дронов

28 ноября 2023 20:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киевской области объявлена воздушная тревога — угроза ударных дронов
Рендер дрона Shahed-136 в полете. Иллюстративное фото: Александр Gusev/Pacific Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Киевской области объявлена воздушная тревога . Сообщается об угрозе дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщают ВВС Украины .

Читайте также:

Воздушная тревога в Киевской области

По предварительному сообщению, дроны входят в воздушное пространство Киевщины со стороны Черкасской области.

На Киевщине объявлена воздушная тревога — угроза ударных дронов
Источник: ВВС Украины

Отметим, что по состоянию на 20.40 воздушная тревога объявлена только в Киевской области. По сообщению местных пабликов, дроны-камикадзе двигаются на Обухов.

На Киевщине объявлена воздушная тревога — угроза ударных дронов
Источник: Telegram

В то же время карта воздушных тревог выглядит так:

На Киевщине объявлена воздушная тревога — угроза ударных дронов
Источник: alerts.in.ua

Обновлено в 21:02: соцсети сообщают, что дроны-камикадзе двигаются на Белую Церковь. 

В Киевской области объявлена воздушная тревога — угроза ударных дронов
Источник: Telegram

Напомним, ранее иранские дроны-камикадзе были замечены в районе Херсонской и Днепропетровской областей. В регионах была объявлена воздушная тревога.

Также воздушная тревога была объявлена сегодня днем из-за взлета истребителя-перехватчика МиГ-31 с аэродрома Моздок.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

Актуальное по теме