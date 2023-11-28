В Киевской области объявлена воздушная тревога — угроза ударных дронов
В Киевской области объявлена воздушная тревога . Сообщается об угрозе дронов-камикадзе Shahed-136.
Об этом сообщают ВВС Украины .
Воздушная тревога в Киевской области
По предварительному сообщению, дроны входят в воздушное пространство Киевщины со стороны Черкасской области.
Отметим, что по состоянию на 20.40 воздушная тревога объявлена только в Киевской области. По сообщению местных пабликов, дроны-камикадзе двигаются на Обухов.
В то же время карта воздушных тревог выглядит так:
Обновлено в 21:02: соцсети сообщают, что дроны-камикадзе двигаются на Белую Церковь.
Напомним, ранее иранские дроны-камикадзе были замечены в районе Херсонской и Днепропетровской областей. В регионах была объявлена воздушная тревога.
Также воздушная тревога была объявлена сегодня днем из-за взлета истребителя-перехватчика МиГ-31 с аэродрома Моздок.
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