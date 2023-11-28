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Повітряна тривога в Україні — у небо злетіла ворожа авіація

28 листопада 2023 13:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні зараз 28 листопада — у небі винищувач МіГ-31К
Російський винищувач МіГ-31К. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні близько 13:40 по всій Україні почала ширитись повітряна тривога. На російських аеродромах злетів винищувач МіГ-31К.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 28 листопада

Сьогодні, 28 листопада, у всі областях України оголосили повітряну тривогу. 

повітряна тривога в Україні 28 листопада
Повітряна тривога в Україні 28 листопада. Фото: скриншот

У Повітряних силах попередили про виліт російського винищувача МіГ-31К. Як відомо, він є носієм гіперзвукової ракети Х-47 "Кинджал", яка здатна розвивати швидкість до 12 000 км/год. 

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Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу. 

Нагадаємо, російські окупанти протягом місяця п'ять разів обстрілювали одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК. 27 листопада через ворожі атаки постраждала одна з ТЕС ДТЕК, яка розташована у прифронтовій області.

Також ми писали, що загарбники з тимчасово окупованих населених пунктів лівого берега Херсонщини обстрілюють Херсон. Наразі відомо про влучання у Корабельному та Дніпровському районах міста.

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