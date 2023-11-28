Воздушная тревога в Украине сейчас 28 ноября — в небе истребитель МиГ-31К

Воздушная тревога в Украине — в небо взлетела вражеская авиация
Сегодня около 13:40 по всей Украине начала распространяться воздушная тревога. На российских аэродромах взлетел истребитель МиГ-31К.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Воздушная тревога в Украине 28 ноября
Сегодня, 28 ноября, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах предупредили о вылете российского истребителя МиГ-31К. Как известно, он является носителем гиперзвуковой ракеты Х-47 "Кинжал", способной развивать скорость до 12 000 км/ч.
Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Напомним, российские оккупанты в течение месяца пять раз обстреливали одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК. 27 ноября из-за вражеских атак пострадала одна из ТЭС ДТЭК, расположенная в прифронтовой области.
Также мы писали, что захватчики с временно оккупированных населенных пунктов левого берега Херсона обстреливают Херсон. Пока известно о попадании в Корабельном и Днепровском районах города.
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