На Луганщині окупанти посилюють пропаганду серед школярів — що вигадали росіяни

Росіянин у школі на окупованій частині України. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованій Луганській області росіяни посилюють пропаганду серед місцевих школярів. Вони створюють музейні осередки своєї загарбницької війни та змушують дітей їх відвідувати.

Про це повідомляють в Центрі національного спротиву.

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У відомстві розповіли, що на Луганщині окупанти посилюють промивання мізків школярам. Вони створюють музейні осередки так звано "спецоперації" та змушують дітей відвідувати їх.

Музеї окупантів на Луганщині. Фото: ЦНС

"Так, місцева окупаційна адміністрація розпорядилась створити в кожній діючій школі так звані "музеї сво". Тобто, в кожній школі будуть осередки пропаганди, які возвеличуватимуть нацистську війну кремля проти України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в такі "музеї" загарбники завозять виставки з російським спорядження та формують стенди з місцевими зрадниками, аби створити міф про підтримку місцевими окупації.

"Головна мета музеїв перенести відповідальність за початок війни, а також за злочини росіян проти цивільного населення у 2022 році на жертву — тобто Україну", — пояснили в ЦНС.

Нагадаємо, нещодавно в Кремлі призначили куратора інформаційного простору на окупованих територіях. Він працюватиме над медіапроєктами в окупованій Україні за підтримки федерального уряду РФ.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни вигадали новий пропагандистський урок для школярів. Учні вивчають новий предмет під назвою "Сто дат Російської ідентичності".