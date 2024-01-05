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На Луганщині окупанти посилюють пропаганду серед школярів — що вигадали росіяни

5 січня 2024 14:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Луганщині окупанти посилюють пропаганду серед школярів — що вигадали росіяни
Росіянин у школі на окупованій частині України. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У тимчасово окупованій Луганській області росіяни посилюють пропаганду серед місцевих школярів. Вони створюють музейні осередки своєї загарбницької війни та змушують дітей їх відвідувати. 

Про це повідомляють в Центрі національного спротиву

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У відомстві розповіли, що на Луганщині окупанти посилюють промивання мізків школярам. Вони створюють музейні осередки так звано "спецоперації" та змушують дітей відвідувати їх. 

музеї окупантів на Луганщині
Музеї окупантів на Луганщині. Фото: ЦНС

"Так, місцева окупаційна адміністрація розпорядилась створити в кожній діючій школі так звані "музеї сво". Тобто, в кожній школі будуть осередки пропаганди, які возвеличуватимуть нацистську війну кремля проти України", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що в такі "музеї" загарбники завозять виставки з російським спорядження та формують стенди з місцевими зрадниками, аби створити міф про підтримку місцевими окупації.

"Головна мета музеїв перенести відповідальність за початок війни, а також за злочини росіян проти цивільного населення у 2022 році на жертву — тобто Україну", — пояснили в ЦНС. 

Нагадаємо, нещодавно в Кремлі призначили куратора інформаційного простору на окупованих територіях. Він працюватиме над медіапроєктами в окупованій Україні за підтримки федерального уряду РФ.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни вигадали новий пропагандистський урок для школярів. Учні вивчають новий предмет під назвою "Сто дат Російської ідентичності".

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