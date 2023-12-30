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Росіяни запровадили новий урок пропаганди в школах на ТОТ

30 грудня 2023 17:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Росіяни запровадили новий урок пропаганди в школах на ТОТ
Російський військовий в школі на ТОТ. Фото: росЗМІ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни вигадали новий пропагандистський урок для школярів. Учні вивчають новий предмет під назвою "Сто дат Російської ідентичності".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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За даними Центру спротиву, окупанти активно запроваджують до навчальної системи у Мелітополі уроки "російської ідентичності" для школярів. На лекції з вивчення "Ста дат Російської ідентичності" дітей окупаційна влада зганяла примусово. Рішення про впровадження до шкільної програми нового предмету ухвалило Федеральне агентство у справах національностей Росії. Як вказали у Центрі нацспротиву, це спеціальний орган РФ для виховання манкуртів. 

"Уроки для юних українців вів відомий зрадник вірменського народу Айказ Мікаєлян, що слугує на Володимира Путіна з 2000-х років. Тепер він творить політику геноциду на захоплених землях України, сподіваючись позбавити нас цілого покоління", — зазначили в Центрі національного спротиву. 

Нагадаємо, російська влада запланувала чергову гібридну та інформаційно-психологічну кампанію проти України та її верховного керівництва. В Головному управлінні розвідки України розкрили мету та цілі чергової пропаганди Кремля.

Додамо, нещодавно у Києві викрили власників підприємства-провайдера, яке транслювало російські телеканали по Україні. Головною ціллю запуску телеканалів РФ було поширення проросійських настроїв серед населення.

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