Российский военный в школе на ВТО. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Мелитополе россияне придумали новый пропагандистский урок для школьников. Учащиеся изучают новый предмет под названием "Сто дат русской идентичности".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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По данным Центра сопротивления, оккупанты активно вводят в обучающую систему в Мелитополе уроки "российской идентичности" для школьников. На лекции по изучению "Ста дат Российской идентичности" детей оккупационные власти сгоняли принудительно. Решение о внедрении в школьную программу нового предмета приняло Федеральное агентство по делам национальностей России. Как отметили в Центре нацсопротивления, это специальный орган РФ для воспитания манкуртов.

"Уроки для юных украинцев вел известный предатель армянского народа Айказ Микаелян, который служит Владимиру Путину с 2000-х годов. Теперь он создает политику геноцида на захваченных землях Украины, надеясь лишить нас целого поколения", — отметили в Центре национального сопротивления.

Напомним, российские власти запланировали очередную гибридную и информационно-психологическую кампанию против Украины и ее верховного руководства. В Главном управлении разведки Украины раскрыли цели очередной пропаганды Кремля.

Добавим, недавно в Киеве разоблачили владельцев предприятия-провайдера, транслировавшего российские телеканалы по Украине. Главной целью запуска телеканалов РФ являлось распространение пророссийских настроений среди населения.