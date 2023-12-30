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Россияне ввели новый урок пропаганды в школах на ВТО

30 декабря 2023 17:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россияне ввели новый урок пропаганды в школах на ВТО
Российский военный в школе на ВТО. Фото: росСМИ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Во временно оккупированном Мелитополе россияне придумали новый пропагандистский урок для школьников. Учащиеся изучают новый предмет под названием "Сто дат русской идентичности".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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По данным Центра сопротивления, оккупанты активно вводят в обучающую систему в Мелитополе уроки "российской идентичности" для школьников. На лекции по изучению "Ста дат Российской идентичности" детей оккупационные власти сгоняли принудительно. Решение о внедрении в школьную программу нового предмета приняло Федеральное агентство по делам национальностей России. Как отметили в Центре нацсопротивления, это специальный орган РФ для воспитания манкуртов.

"Уроки для юных украинцев вел известный предатель армянского народа Айказ Микаелян, который служит Владимиру Путину с 2000-х годов. Теперь он создает политику геноцида на захваченных землях Украины, надеясь лишить нас целого поколения", — отметили в Центре национального сопротивления.

Напомним, российские власти запланировали очередную гибридную и информационно-психологическую кампанию против Украины и ее верховного руководства. В Главном управлении разведки Украины раскрыли цели очередной пропаганды Кремля.

Добавим, недавно в Киеве разоблачили владельцев предприятия-провайдера, транслировавшего российские телеканалы по Украине. Главной целью запуска телеканалов РФ являлось распространение пророссийских настроений среди населения.

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