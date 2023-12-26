Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На ТОТ молодь перетворюють на рабів та "гарматне м'ясо" для Росії, — Федоров arrow

На ТОТ молодь перетворюють на рабів та "гарматне м'ясо" для Росії, — Федоров

26 грудня 2023 09:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На ТОТ молодь перетворюють на рабів та "гарматне м'ясо" для Росії, — Федоров
Молодь на окупованих територіях. Фото: Telegram/Дмитро Лубінець
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На тимчасово окупованих територіях росіяни перетворюють молодь на рабів та гарматне м'ясо для Росії. Їх зганяють до "молодіжних" та воєнізованих організацій.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Читайте також:

Окупанти перетворюють на рабів молодь на ТОТ

За словами Федорова, їх зігнали до десятків "молодіжних організацій" із різними назвами, але однією метою — підготовка до "виборів" Путіна.

Серед таких: "юг молодой", "волонтери побєди", "вссс", "дєлай", "рсм", "ми вмєстє", "волонтери медики" та інші.

Також українців "кошмарять" збором підписів на підтримку єдиного на Росії кандидата в президенти.

Крім того, їх зганяють і до десятків воєнізованих організацій — готують на фронт.

"Причому вирощують майбутнє гарматне мʼясо приватні військові компанії. Цього разу підлітків на полігоні дресирували рашисти із так званої "Еспаньоли". Підрозділ підпорядковується ПВК "Редут" — наступний за популярністю після вагнерівців", — зазначив Федоров.

null
Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, що на території так званої "ЛНР" впроваджуватимуть радянські практики у роботі з дітьми та молоддю. Відповідне рішення погоджене з адміністрацією президента РФ.

Також ми писали, що російські загарбники хочуть максимально інтегрувати тимчасово окуповані території півдня та сходу України в єдину систему політичного та правового поля РФ. Зробити це планують до кінця 2023 року. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Росіяни продовжують прикриватись ЗАЕС та обстрілювати мирні міста, — мер Енергодара - 80x80

Росіяни продовжують прикриватись ЗАЕС та обстрілювати мирні міста, — мер Енергодара

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі