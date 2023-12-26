На ТОТ молодь перетворюють на рабів та "гарматне м'ясо" для Росії, — Федоров

Молодь на окупованих територіях. Фото: Telegram/Дмитро Лубінець

На тимчасово окупованих територіях росіяни перетворюють молодь на рабів та гарматне м'ясо для Росії. Їх зганяють до "молодіжних" та воєнізованих організацій.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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За словами Федорова, їх зігнали до десятків "молодіжних організацій" із різними назвами, але однією метою — підготовка до "виборів" Путіна.

Серед таких: "юг молодой", "волонтери побєди", "вссс", "дєлай", "рсм", "ми вмєстє", "волонтери медики" та інші.

Також українців "кошмарять" збором підписів на підтримку єдиного на Росії кандидата в президенти.

Крім того, їх зганяють і до десятків воєнізованих організацій — готують на фронт.

"Причому вирощують майбутнє гарматне мʼясо приватні військові компанії. Цього разу підлітків на полігоні дресирували рашисти із так званої "Еспаньоли". Підрозділ підпорядковується ПВК "Редут" — наступний за популярністю після вагнерівців", — зазначив Федоров.

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, що на території так званої "ЛНР" впроваджуватимуть радянські практики у роботі з дітьми та молоддю. Відповідне рішення погоджене з адміністрацією президента РФ.

Також ми писали, що російські загарбники хочуть максимально інтегрувати тимчасово окуповані території півдня та сходу України в єдину систему політичного та правового поля РФ. Зробити це планують до кінця 2023 року.