На ВОТ молодежь превращают в рабов и "пушечное мясо" для России, — Федоров

Молодежь на оккупированных территориях. Фото: Telegram/Дмитрий Лубинец

На временно оккупированных территориях россияне превращают молодежь в рабов и пушечное мясо для России. Их сгоняют в "молодежные" и военизированные организации.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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По словам Федорова, их согнали в десятки "молодежных организаций" с разными названиями, но одной целью — подготовка к "выборам" Путина.

Среди таких: "юг молодой", "волонтеры победы", "вссс", "делай", "рсм", "мы вместе", "волонтеры медики" и другие.

Также украинцев "кошмарят" сбором подписей в поддержку единственного в России кандидата в президенты.

Кроме того, их сгоняют и в десятки военизированных организаций — готовят на фронт.

"Причем выращивают будущее пушечное мясо частные военные компании. В этот раз подростков на полигоне дрессировали рашисты из так называемой "Эспаньолы". Подразделение подчиняется ППК "Редут" — следующее по популярности после вагнеровцев", — отметил Федоров.

Скриншот поста Федорова

Напомним, что на территории так называемой "ЛНР" будут внедряться советские практики в работе с детьми и молодежью. Соответствующее решение согласовано с администрацией президента РФ.

Также мы писали, что русские захватчики желают очень интегрировать временно оккупированные местности юга и востока Украины в единую систему политического и правового поля РФ. Сделать это планируется до конца 2023 года.