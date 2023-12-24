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На ТОТ окупанти впроваджують радянські практики у роботі з дітьми та молоддю

24 грудня 2023 10:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На ТОТ окупанти впроваджують радянські практики у роботі з дітьми та молоддю
Російський військовий в школі на ТОТ. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На території так званої "ЛНР" впроваджуватимуть радянські практики у роботі з дітьми та молоддю. Відповідне рішення погоджене з адміністрацією президента РФ.

Про це повідомив голова ОВА Артем Лисогор.

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Так, влада ТОТ Луганщини отримала дозвіл адміністрації Путіна створити пілотний проєкт щодо впровадження радянських практик у роботі з українськими дітьми та молоддю.

Зокрема, там пропонують визначитися із найменуваннями груп школярів різного віку, на кшталт жовтенят.

Водночас наголошено на необхідності збільшення кількості "наставників" молоді — під час "патріотичного" виховання акценти робитимуть на сучасній історії.

Крім того, окупаційна влада у Старобільську почала примусово видавати документи іноземних громадян чи людей без громадянства місцевим жителям, які не оформили російські паспорти.

Вони дійсні протягом року і нібито відтермінують депортацію, яка має розпочатися з 1 липня 2024 року.

"Насправді — просто систематизують дані щодо кількості непаспортизованого населення", — пояснили у Луганській ОВА.

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Скриншот допису Артема Лисогора
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Скриншот допису Артема Лисогора

Нагадаємо, що російські загарбники хочуть максимально інтегрувати тимчасово окуповані території півдня та сходу України в єдину систему політичного та правового поля РФ. Зробити це планують до кінця 2023 року. 

Крім того, російські загарбники продовжують впроваджувати репресивні заходи щодо мешканців тимчасово окупованих територій. Ворог викрадає цілі родини.

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