На ВОТ оккупанты внедряют советские практики в работе с детьми и молодежью

Российский военный в школе на ВОТ. Фото: росСМИ

На территории так называемой ЛНР будут внедрять советские практики в работе с детьми и молодежью. Соответствующее решение согласовано с администрацией президента РФ.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор.

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Так, власти ВОТ Луганщины получили разрешение администрации Путина создать пилотный проект по внедрению советских практик в работе с украинскими детьми и молодежью.

В частности, там предлагают определиться с наименованиями групп школьников всех возрастов, типа желтят.

В то же время подчеркивается необходимость увеличения количества "наставников" молодежи — во время "патриотического" воспитания акценты будут делать на современной истории.

Кроме того, оккупационные власти в Старобельске начали принудительно выдавать документы иностранных граждан или людей без гражданства местным жителям, не оформившим российские паспорта.

Они действительны в течение года и якобы откладывают депортацию, которая должна начаться с 1 июля 2024 года.

"На самом деле просто систематизируют данные о количестве непаспортизированного населения", — пояснили в Луганской ОВА.

Скриншот поста Артема Лысогора

Скриншот поста Артема Лысогора

Напомним, что российские захватчики хотят максимально интегрировать временно оккупированные территории юга и востока Украины в единую систему политического и правового поля РФ. Сделать это планируется до конца 2023 года.

Кроме того, российские захватчики продолжают внедрять репрессивные меры в отношении жителей временно оккупированных территорий. Враг похищает целые семьи.