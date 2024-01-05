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На Луганщине оккупанты усиливают пропаганду среди школьников — что придумали россияне

5 января 2024 14:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На Луганщине оккупанты усиливают пропаганду среди школьников — что придумали россияне
Россиянин в школе на оккупированной части Украины. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во временно оккупированной Луганской области россияне усиливают пропаганду среди местных школьников. Они создают музейные центры своей захватнической войны и заставляют детей их посещать.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

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В ведомстве рассказали, что в Луганской области оккупанты усиливают промывание мозгов школьникам. Они создают музейные ячейки так называемой "спецоперации" и заставляют детей посещать их.

музеи окупантов в Луганской области
Музеи оккупантов в Луганской области. Фото: ЦНС

"Так, местная оккупационная администрация распорядилась создать в каждой действующей школе так называемые "музеи сво". То есть, в каждой школе будут ячейки пропаганды, которые будут превозносить нацистскую войну кремля против Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в такие "музеи" захватчики завозят выставки по российскому снаряжению и формируют стенды с местными предателями, чтобы создать миф о поддержке местных оккупаций.

"Главная цель музеев перенести ответственность за начало войны, а также за преступления россиян против гражданского населения в 2022 году на жертву — то есть Украину", — пояснили в ЦНС.

Напомним, недавно в Кремле назначили куратора информационного пространства на оккупированных территориях. Он будет работать над медиапроектами в оккупированной Украине при поддержке федерального правительства РФ.

Также мы писали, что во временно оккупированном Мелитополе россияне придумали новый пропагандистский урок для школьников. Учащиеся изучают новый предмет под названием "Сто дат русской идентичности".

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