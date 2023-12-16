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На Луганщині російська військова вантажівка розчавила легкове авто з водієм

16 грудня 2023 12:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Луганщині російська військова вантажівка розчавила легкове авто з водієм
Розчавлене авто. Фото: скриншот з відео Дениса Казанського
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Луганщині російська військова вантажівка розчавила чергове цивільне авто. Всередині знаходився водій, який загинув на місці.

Про це повідомив журналіст і блогер Денис Казанський.

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Російська військова вантажівка розчавила авто з водієм 

За інформацією Казанського, подія сталася на трасі Ірміно — Стаханов у Луганській області. У мережі поширили відео, на якому видно, що вантажівка розчавила цивільне легкове авто, наїхавши на нього. Машина зруйнована вщент, а водій легковика, що знаходився всередині загинув на місці. 

"У Росії це називається захистити від фашистів",  — написав Казанський.

Нагадаємо, жителі тимчасово окупованого Лисичанська, що на Луганщині, скаржаться на змушування окупантів працювати у сфері ЖКГ безоплатно. Громадяни змушені брати участь у відновленні системи опалення.

Додамо, у РФ продовжують готуватися до майбутніх президентських виборів. Їх планують провести і на окупованих територіях Луганщини. Там відбудеться так зване дострокове голосування. Воно триватиме від 25 лютого до 14 березня.

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