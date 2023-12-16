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На Луганщине российский военный грузовик раздавил легковое авто с водителем

16 декабря 2023 12:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Луганщине российский военный грузовик раздавил легковое авто с водителем
Раздавленное авто. Фото: скриншот с видео Дениса Казанского
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Луганской области российский военный грузовик раздавил очередной гражданский автомобиль. Внутри находился водитель, погибший на месте.

Об этом сообщил журналист и блогер Денис Казанский.

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Российский военный грузовик раздавил авто с водителем

По информации Казанского, событие произошло на трассе Ирмино — Стаханов в Луганской области. В сети распространили видео, на котором видно, что грузовик раздавил гражданское легковое авто, наехав на него. Машина разрушена до основания, а находившийся внутри водитель легковушки погиб на месте.

"В России это называется защитить от фашистов", — написал Казанский.

Напомним, жители временно оккупированного Лисичанска на Луганщине жалуются на вынуждение оккупантов работать в сфере ЖКХ бесплатно. Граждане вынуждены участвовать в восстановлении системы отопления.

Добавим, в РФ продолжают готовиться к предстоящим президентским выборам. Их планируют провести и на оккупированных территориях Луганской области. Там состоится так называемое досрочное голосование. Оно продлится с 25 февраля по 14 марта.

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