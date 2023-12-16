На Луганщине российский военный грузовик раздавил легковое авто с водителем
В Луганской области российский военный грузовик раздавил очередной гражданский автомобиль. Внутри находился водитель, погибший на месте.
Об этом сообщил журналист и блогер Денис Казанский.
Российский военный грузовик раздавил авто с водителем
По информации Казанского, событие произошло на трассе Ирмино — Стаханов в Луганской области. В сети распространили видео, на котором видно, что грузовик раздавил гражданское легковое авто, наехав на него. Машина разрушена до основания, а находившийся внутри водитель легковушки погиб на месте.
"В России это называется защитить от фашистов", — написал Казанский.
Напомним, жители временно оккупированного Лисичанска на Луганщине жалуются на вынуждение оккупантов работать в сфере ЖКХ бесплатно. Граждане вынуждены участвовать в восстановлении системы отопления.
Добавим, в РФ продолжают готовиться к предстоящим президентским выборам. Их планируют провести и на оккупированных территориях Луганской области. Там состоится так называемое досрочное голосование. Оно продлится с 25 февраля по 14 марта.
Читайте Новини.LIVE!