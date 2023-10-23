На Мелітопольському напрямку ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту, — Генштаб

Українські військові. Фото: Президентська бригада

Триває вже 607 доба повномасштабного вторгнення РФ проти України. Окупанти продовжують тероризувати мирне населення ракетними ударами та атаками ударних дронів. Попри це, ЗСУ поступово звільняють територію України, яку захопила армія РФ.

Про актуальну ситуацію на фронті розповіли в Генштабі ЗСУ.

Читайте також:

Обстріли росіян

Зазначається, що російські військовослужбовці завдали ракетно-авіаційного удару по Україні сьогодні вночі. Вони застосували ударні безпілотники типу "Shahed-136/131", проте сили та засоби ППО знищили всі дрони-камікадзе.

Також за минулу добу відбулося 90 бойових зіткнень. Окупанти завдали впродовж доби 10 ракетних та 63 авіаційних ударів, 58 разів обстріляли позиції української армії та населені пункти.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура", — додали у повідомленні.

Крім того, армія РФ завдала удару по Костянтинівці, що на Донеччині, використавши керовану авіаційну ракету Х-59 та зенітні керовані ракети С-300. На цьому напрямку сили ППО знищили одну ракету Х-59 та всі ударні БпЛА.

Ситуація на фронті

На Авдіївському напрямку росіяни і далі намагаються оточити Авдіївку, проте безуспішно, адже українські бійці тримають оборону, завдаючи окупантам великих втрат.

На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Там українські воїни відбили 24 атаки ворога.

Українські військові. Фото: 92 ОШБР імені Сірка

На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують відбивати ворожі атаки. Також вони ведуть штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдаючи втрат живій силі та техніці ворога.

"В місті Нова Каховка Херсонської області відмічено посилення режимних заходів противником. Так звана окупаційна поліція розшукує до 60 російських дезертирів по всьому місту", — зазначили у повідомленні.

Своєю чергою Сили оборони ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії фронту.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Удари по окупантах

За минулу добу українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження військової техніки та особового складу армії РФ.

Загалом підрозділи ракетних військ знищили чотири артилерійських засоби противника.

Скриншот допису з фейсбук-сторінки Генштабу ЗСУ

Скриншот допису з фейсбук-сторінки Генштабу ЗСУ

Знищені окупанти за минулу добу

Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 870 представників окупаційної армії. Також ворог втратив 12 танків, 22 бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні втрати армії РФ за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:

особового складу — близько 294 700 (+870) осіб,

танків — 5 093 (+12) одиниць,

бойових броньованих машин — 9 653 (+22) одиниць,

артилерійських систем — 7 057 (+25) одиниць,

РСЗВ — 825 (+0) одиниць,

засоби ППО — 551 (+2) одиниці,

літаків — 320 (+0) одиниць,

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня 5 345 (+6) одиниць,

крилаті ракети — 1 536 (+1) одиниць,

кораблі /катери — 20 (+0) одиниць,

підводні човни — 1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн — 9 419 (+15) одиниць,

спеціальна техніка — 998 (+7) одиниць.

Втрати окупантів станом на 23 жовтня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, сьогодні вночі, 23 жовтня, росіяни атакували Україну з різного типу озброєння, зокрема "шахедами". Внаслідок падіння уламків БпЛА в Одеській області є пошкодження. Люди не постраждали.