Росіяни створюють дрони з двигунами, купленими в інтернеті, — Ігнат

Російський БПЛА "Орлан". Фото: Міноборони РФ

Росіяни виробляють безпілотники невстановленого типу з підручних матеріалів. Так, двигуни в БПЛА китайського виробництва, куплені на AliExpress.

Про це сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Є уламки, видно з чого вони зроблені. Фактично там з AliExpress куплені двигуни і таким чином противник буде їх застосовувати. Це вже не вперше, коли з, як кажуть, "з палок" ліплять цей літак і запускають його в сторону нашої держави", — розповів Ігнат.

За його словами, попри це безпілотник несе на собі кілька кілограмів вибухівки, тому є небезпечним.

Нагадаємо, що в ніч на 22 жовтня росіяни атакували нашу країну ударними дронами та керованими ракетами. Захисники українського неба знищили шість безпілотників та одну авіаційну ракету Х-59.