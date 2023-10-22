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Россияне создают дроны с двигателями, купленными в интернете, — Игнат

22 октября 2023 12:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне создают дроны с двигателями, купленными в интернете, — Игнат
Российский БПЛА "Орлан". Фото: Минобороны РФ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россияне производят беспилотники неустановленного типа из подручных материалов. Да, двигатели у БПЛА китайского производства, купленные на AliExpress.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Есть обломки, видно из чего они сделаны. Фактически там с AliExpress куплены двигатели и таким образом противник будет их применять. Это уже не первый раз, когда из, как говорится, "из палок" лепят этот самолет и запускают его в сторону нашего государства", — рассказал Игнат.

По его словам, несмотря на это беспилотник несет на себе несколько килограммов взрывчатки, поэтому опасен.

Напомним, что в ночь на 22 октября россияне атаковали нашу страну ударными дронами и управляемыми ракетами. Защитники украинского неба уничтожили шесть беспилотников и одну авиационную ракету Х-59.

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